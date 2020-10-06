Вт, 6.10.2020
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Виктор Васильев
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  • Братьев-близнецов обвиняют в убийстве и халатности

Братьев-близнецов обвиняют в убийстве и халатности

Tartumaal Neemiskülas Kuudi talus tulistati jahirelvast 59-aastast meest, kes sai raskelt viga ning hukkus sündmuskohal. Politsei pidas esialgu kahtlustavana kinni kaks 53-aastast meest. Pildil sündmuspaik.

ФОТО: Margus Ansu

Лыунаская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого одного из братьев-близнецов обвиняют в убийстве, а второго - в небрежном хранении оружия. Прокуратура обвиняет в убийстве 53-летнего Тео Варблане, а в небрежном хранении оружия, его брата Рихо Варблане.

Вечером 12 мая Лыунаская префектура получила вызов на хутор Кууди в деревне Неэмискюлла волости Эльва. Полицейские обнаружили там тело 59-летнего мужчины, в которого стреляли из охотничьего ружья и который скончался на месте преступления.

Полиция, которую оповестил о случившемся близкий одного из подозреваемых, задержала на месте преступления братьев-близнецов Тео и Рихо.

Два дня спустя Тео Варблане был арестован по подозрению в убийстве. По словам лыунаского окружного прокурора Татьяны Тамме, смертельный выстрел совершил именно Тео. «Свою роль в трагическом случае, очевидно, сыграло совместное употребление алкоголя», - констатировала она.

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