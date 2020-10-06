Братьев-близнецов обвиняют в убийстве и халатности

Лыунаская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого одного из братьев-близнецов обвиняют в убийстве, а второго - в небрежном хранении оружия. Прокуратура обвиняет в убийстве 53-летнего Тео Варблане, а в небрежном хранении оружия, его брата Рихо Варблане.