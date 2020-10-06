Братьев-близнецов обвиняют в убийстве и халатности

Лыунаская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого одного из братьев-близнецов обвиняют в убийстве, а второго - в небрежном хранении оружия. Прокуратура обвиняет в убийстве 53-летнего Тео Варблане, а в небрежном хранении оружия, его брата Рихо Варблане.
Вечером 12 мая Лыунаская префектура получила вызов на хутор Кууди в деревне Неэмискюлла волости Эльва. Полицейские обнаружили там тело 59-летнего мужчины, в которого стреляли из охотничьего ружья и который скончался на месте преступления.
Полиция, которую оповестил о случившемся близкий одного из подозреваемых, задержала на месте преступления братьев-близнецов Тео и Рихо.
Два дня спустя Тео Варблане был арестован по подозрению в убийстве. По словам лыунаского окружного прокурора Татьяны Тамме, смертельный выстрел совершил именно Тео. «Свою роль в трагическом случае, очевидно, сыграло совместное употребление алкоголя», - констатировала она.