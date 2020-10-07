Союз турфирм: мы случайно узнали о запрете полетов в Турцию

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Союза туристических фирм Эстонии Энн Вилго.

Выдержки из беседы:

– Как себя чувствует сейчас туристический бизнес в Эстонии?

– Я бы ответил вопросом на вопрос.

Как может себя чувствовать отрасль экономики, в которой спад составляет от 80 до 90% по сравнению с прошлым годом? 7

– Есть ли хоть какие-то факторы, которые позволят эстонскому туризму выжить?

– Мы все еще верим, что туризм может восстановиться. Но когда это произойдет – не знаем ни мы, ни правительство, ни эксперты. 7

– Что нужно для того, чтобы выжить?

– Нужно просто наблюдать за большими мировыми организациями и экспертами. Вся отрасль делится на три сферы: бизнес-туризм, отдых и путешествия, въездной туризм. Сейчас есть большой спрос на отдых и путешествия, жители Эстонии хотят отдохнуть за рубежом.

– Клиенты до сих пор не отчаялись, несмотря на всю неразбериху с чартерными рейсами в Турцию?

– У многих остались деньги на счетах турфирм, так как клиенты не смогли улететь в отпуск весной и летом. Им выдали ваучеры, которые вообще-то никто никому не вправе навязывать.

Выдача ваучеров законна только в случае обоюдного согласия сторон. И мы очень благодарны тем, кто согласился взять ваучер. Иначе турфирмам было бы не выжить. 7

– Подадут ли турфирмы в суд на государство из-за безвыходной ситуации с чартерными рейсами в Турцию? Какие основные претензии к нашим чиновникам? Стоит отметить, что канцлер юстиции на стороне турфирм.

– Это было бы смешно, если бы не было так грустно, если говорить о действиях правительства. 7

Со стороны ЕС до сих пор нет единой регуляции, есть только рекомендации. Министерство экономики пообещало снять запреты на полеты, не уточнив детали. За неделю до отправки туристов в Турцию чиновники дважды письменно подтвердили, что можно заказывать чартеры в страну, которая не является членом ЕС.

За два дня до первого вылета мы случайно узнали о том, что появилось распоряжение, которое отменяет предыдущее распоряжение министра. 7

Выяснилось, что более льготные условия открываются для рейсовых маршрутов, но не для чартерных полетов в третьи страны.

Мы обратились к канцлеру юстиции с простым вопросом: можно ли так делать? Юлле Мадизе быстро отреагировала, прислав нам ответ из 22 пунктов. Стало очевидно, что со стороны властей были допущены не единичные ошибки, а целая уйма.

– Отважатся ли турфирмы подать в суд на государство?

– Мы обсуждаем этот вопрос. Решение примем на этой неделе. Судебный процесс не решит сути проблемы.

– Могут ли туроператоры и турагенты потребовать от государства компенсации убытков?

– На этот вопрос может ответить только суд.

– Что для туроператора страшнее: непоследовательные действия властей или коронавирус?