Союз турфирм: мы случайно узнали о запрете полетов в Турцию

- Ни мы, ни правительство, ни эксперты не знают, что ждет турбизнес
- О действиях властей: это было бы смешно, если бы не было так грустно
- Проблемы упираются не в чиновников, а в политиков
- С коронавирусом нельзя договориться, с государством – можно попытаться
Турфирмы напряженно ждут от правительства участия в своей судьбе, в том числе послаблений в отношении авиаперелетов. Позволят ли власти выжить туризму? Состоится ли осенне-зимний сезон?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Союза туристических фирм Эстонии Энн Вилго.
Выдержки из беседы:
– Как себя чувствует сейчас туристический бизнес в Эстонии?
– Я бы ответил вопросом на вопрос.
Как может себя чувствовать отрасль экономики, в которой спад составляет от 80 до 90% по сравнению с прошлым годом?
– Есть ли хоть какие-то факторы, которые позволят эстонскому туризму выжить?
– Мы все еще верим, что туризм может восстановиться. Но когда это произойдет – не знаем ни мы, ни правительство, ни эксперты.
– Что нужно для того, чтобы выжить?
– Нужно просто наблюдать за большими мировыми организациями и экспертами. Вся отрасль делится на три сферы: бизнес-туризм, отдых и путешествия, въездной туризм. Сейчас есть большой спрос на отдых и путешествия, жители Эстонии хотят отдохнуть за рубежом.
– Клиенты до сих пор не отчаялись, несмотря на всю неразбериху с чартерными рейсами в Турцию?
– У многих остались деньги на счетах турфирм, так как клиенты не смогли улететь в отпуск весной и летом. Им выдали ваучеры, которые вообще-то никто никому не вправе навязывать.
Выдача ваучеров законна только в случае обоюдного согласия сторон. И мы очень благодарны тем, кто согласился взять ваучер. Иначе турфирмам было бы не выжить.
– Подадут ли турфирмы в суд на государство из-за безвыходной ситуации с чартерными рейсами в Турцию? Какие основные претензии к нашим чиновникам? Стоит отметить, что канцлер юстиции на стороне турфирм.
– Это было бы смешно, если бы не было так грустно, если говорить о действиях правительства.
Со стороны ЕС до сих пор нет единой регуляции, есть только рекомендации. Министерство экономики пообещало снять запреты на полеты, не уточнив детали. За неделю до отправки туристов в Турцию чиновники дважды письменно подтвердили, что можно заказывать чартеры в страну, которая не является членом ЕС.
За два дня до первого вылета мы случайно узнали о том, что появилось распоряжение, которое отменяет предыдущее распоряжение министра.
Выяснилось, что более льготные условия открываются для рейсовых маршрутов, но не для чартерных полетов в третьи страны.
Мы обратились к канцлеру юстиции с простым вопросом: можно ли так делать? Юлле Мадизе быстро отреагировала, прислав нам ответ из 22 пунктов. Стало очевидно, что со стороны властей были допущены не единичные ошибки, а целая уйма.
– Отважатся ли турфирмы подать в суд на государство?
– Мы обсуждаем этот вопрос. Решение примем на этой неделе. Судебный процесс не решит сути проблемы.
– Могут ли туроператоры и турагенты потребовать от государства компенсации убытков?
– На этот вопрос может ответить только суд.
– Что для туроператора страшнее: непоследовательные действия властей или коронавирус?
– С коронавирусом нельзя договориться, с государством – можно попытаться. Кажется, что проблемы упираются не в чиновников, а в политиков.
Мы ведем нормальный диалог с чиновниками, ответственными за туристическую отрасль.
Государству сделано множество предложений, чтобы спасти отрасль и не дать ей умереть до следующего лета.
– Но воз и ныне там? Совсем недавно власти забраковали идею туристических ваучеров, которые можно было бы предоставлять местным жителям в качестве льготного купона для оплаты услуг гостиниц и ресторанов. И это при том, что в ряде европейских стран этот опыт был признан успешным.
– Да, это так. Это была одна из предложенных нами мер. Такие ваучеры принесли бы определенную пользу ряду гостиниц и санаториев. Но по большому счету они не оказали бы положительного эффекта на всю отрасль.
– Стоит ли ожидать снижения цен на проживание? Станут ли дешевле наши отели и санатории?
– У гостиниц есть определенный уровень постоянных расходов, которые они должны покрывать. Им нет смысла предоставлять большую скидку, если гостиница все равно не заполнится.
– Лучше закрывать гостиницы и санатории, чем работать в минус?
– Не могу говорить за других, но знаю, что некоторые гостиницы рассуждают именно так. Проще отправить персонал в вынужденный отпуск без оплаты и не предоставлять дополнительные услуги, чем работать в минус.
– Значит, рассчитывать на снижение цен не приходится?
– Наверное, не стоит рассчитывать на снижение цен. Все гостиницы и санатории так или иначе в минусе. Не уверен, что они будут готовы увеличивать свои расходы еще больше.
Подробности в повторе!
- Как выжить эстонскому турбизнесу? Что для этого нужно?
- Подадут ли турфирмы в суд на государство из-за безвыходной ситуации с чартерными рейсами в Турцию?
- Не уведут ли туристические компании своих клиентов в соседние страны, переключившись на рейсы из Хельсинки и Риги?
- Не отчаялись ли клиенты?
- Могут ли турфирмы рассчитывать на какую-то помощь из госбюджета?
- Что для туроператора страшнее: непоследовательные действия властей или коронавирус?
- Оправдались ли ставки на внутренний туризм?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja