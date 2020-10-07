Ср, 7.10.2020
Нам нужно найти нефть, тогда Эстония будет жить хорошо. Виктор Васильев
Виктор Васильев
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  • Союз турфирм: мы случайно узнали о запрете полетов в Турцию

Союз турфирм: мы случайно узнали о запрете полетов в Турцию

  • Ни мы, ни правительство, ни эксперты не знают, что ждет турбизнес
  • О действиях властей: это было бы смешно, если бы не было так грустно
  • Проблемы упираются не в чиновников, а в политиков
  • С коронавирусом нельзя договориться, с государством – можно попытаться

Турфирмы напряженно ждут от правительства участия в своей судьбе, в том числе послаблений в отношении авиаперелетов. Позволят ли власти выжить туризму? Состоится ли осенне-зимний сезон?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Союза туристических фирм Эстонии Энн Вилго.

Выдержки из беседы:

– Как себя чувствует сейчас туристический бизнес в Эстонии?

– Я бы ответил вопросом на вопрос.

Как может себя чувствовать отрасль экономики, в которой спад составляет от 80 до 90% по сравнению с прошлым годом?

– Есть ли хоть какие-то факторы, которые позволят эстонскому туризму выжить?

– Мы все еще верим, что туризм может восстановиться. Но когда это произойдет – не знаем ни мы, ни правительство, ни эксперты.

– Что нужно для того, чтобы выжить?

– Нужно просто наблюдать за большими мировыми организациями и экспертами. Вся отрасль делится на три сферы: бизнес-туризм, отдых и путешествия, въездной туризм. Сейчас есть большой спрос на отдых и путешествия, жители Эстонии хотят отдохнуть за рубежом.

– Клиенты до сих пор не отчаялись, несмотря на всю неразбериху с чартерными рейсами в Турцию?

– У многих остались деньги на счетах турфирм, так как клиенты не смогли улететь в отпуск весной и летом. Им выдали ваучеры, которые вообще-то никто никому не вправе навязывать.

Выдача ваучеров законна только в случае обоюдного согласия сторон. И мы очень благодарны тем, кто согласился взять ваучер. Иначе турфирмам было бы не выжить.

– Подадут ли турфирмы в суд на государство из-за безвыходной ситуации с чартерными рейсами в Турцию? Какие основные претензии к нашим чиновникам? Стоит отметить, что канцлер юстиции на стороне турфирм.

– Это было бы смешно, если бы не было так грустно, если говорить о действиях правительства.

Со стороны ЕС до сих пор нет единой регуляции, есть только рекомендации. Министерство экономики пообещало снять запреты на полеты, не уточнив детали. За неделю до отправки туристов в Турцию чиновники дважды письменно подтвердили, что можно заказывать чартеры в страну, которая не является членом ЕС.

За два дня до первого вылета мы случайно узнали о том, что появилось распоряжение, которое отменяет предыдущее распоряжение министра.

Выяснилось, что более льготные условия открываются для рейсовых маршрутов, но не для чартерных полетов в третьи страны.

Мы обратились к канцлеру юстиции с простым вопросом: можно ли так делать? Юлле Мадизе быстро отреагировала, прислав нам ответ из 22 пунктов. Стало очевидно, что со стороны властей были допущены не единичные ошибки, а целая уйма.

– Отважатся ли турфирмы подать в суд на государство?

– Мы обсуждаем этот вопрос. Решение примем на этой неделе. Судебный процесс не решит сути проблемы.

– Могут ли туроператоры и турагенты потребовать от государства компенсации убытков?

– На этот вопрос может ответить только суд.

– Что для туроператора страшнее: непоследовательные действия властей или коронавирус?

– С коронавирусом нельзя договориться, с государством – можно попытаться. Кажется, что проблемы упираются не в чиновников, а в политиков.

Мы ведем нормальный диалог с чиновниками, ответственными за туристическую отрасль. 

Государству сделано множество предложений, чтобы спасти отрасль и не дать ей умереть до следующего лета.

– Но воз и ныне там? Совсем недавно власти забраковали идею туристических ваучеров, которые можно было бы предоставлять местным жителям в качестве льготного купона для оплаты услуг гостиниц и ресторанов. И это при том, что в ряде европейских стран этот опыт был признан успешным.

– Да, это так. Это была одна из предложенных нами мер. Такие ваучеры принесли бы определенную пользу ряду гостиниц и санаториев. Но по большому счету они не оказали бы положительного эффекта на всю отрасль.

– Стоит ли ожидать снижения цен на проживание? Станут ли дешевле наши отели и санатории?

– У гостиниц есть определенный уровень постоянных расходов, которые они должны покрывать. Им нет смысла предоставлять большую скидку, если гостиница все равно не заполнится.

– Лучше закрывать гостиницы и санатории, чем работать в минус?

– Не могу говорить за других, но знаю, что некоторые гостиницы рассуждают именно так. Проще отправить персонал в вынужденный отпуск без оплаты и не предоставлять дополнительные услуги, чем работать в минус.

– Значит, рассчитывать на снижение цен не приходится?

– Наверное, не стоит рассчитывать на снижение цен. Все гостиницы и санатории так или иначе в минусе. Не уверен, что они будут готовы увеличивать свои расходы еще больше.  

Подробности в повторе!

Студия Postimees: можно ли отложить конец туризма? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

  • Как выжить эстонскому турбизнесу? Что для этого нужно?
  • Подадут ли турфирмы в суд на государство из-за безвыходной ситуации с чартерными рейсами в Турцию?
  • Не уведут ли туристические компании своих клиентов в соседние страны, переключившись на рейсы из Хельсинки и Риги? 
  • Не отчаялись ли клиенты? 
  • Могут ли турфирмы рассчитывать на какую-то помощь из госбюджета?
  • Что для туроператора страшнее: непоследовательные действия властей или коронавирус?
  • Оправдались ли ставки на внутренний туризм?

 Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja

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