Студия Postimees: можно ли отложить конец туризма?
Турфирмы напряженно ждут от правительства послаблений в отношении авиаперелетов. Позволят ли власти выжить туризму? Состоится ли осенне-зимний сезон?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Союза туристических фирм Эстонии Энн Вилго. Смотрите интервью в 13:00!
- Как выжить эстонскому турбизнесу? Что для этого нужно?
- Подадут ли турфирмы в суд на государство из-за безвыходной ситуации с чартерными рейсами в Турцию?
- Не уведут ли туристические компании своих клиентов в соседние страны, переключившись на рейсы из Хельсинки и Риги?
- Не отчаялись ли клиенты?
- Могут ли турфирмы рассчитывать на какую-то помощь из госбюджета?
- Что для туроператора страшнее: непоследовательные действия властей или коронавирус?
- Оправдались ли ставки на внутренний туризм?