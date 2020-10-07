Ср, 7.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон

Студия Postimees: можно ли отложить конец туризма?
13:00

Энн Вилго

ФОТО: Pm

Турфирмы напряженно ждут от правительства послаблений в отношении авиаперелетов. Позволят ли власти выжить туризму? Состоится ли осенне-зимний сезон?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Союза туристических фирм Эстонии Энн Вилго. Смотрите интервью в 13:00!

  • Как выжить эстонскому турбизнесу? Что для этого нужно?
  • Подадут ли турфирмы в суд на государство из-за безвыходной ситуации с чартерными рейсами в Турцию?
  • Не уведут ли туристические компании своих клиентов в соседние страны, переключившись на рейсы из Хельсинки и Риги? 
  • Не отчаялись ли клиенты? 
  • Могут ли турфирмы рассчитывать на какую-то помощь из госбюджета?
  • Что для туроператора страшнее: непоследовательные действия властей или коронавирус?
  • Оправдались ли ставки на внутренний туризм?

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