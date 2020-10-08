Горцы и синяки в Ласнамяэ: район преображается

На экскурсию по будущему парку пришло около 50 человек, при этом все говорилось на двух языках - эстонском и русском.

Архитекторы выразили радость, что они могут заниматься преображением парка, в котором есть девственная природа, несколько экосистем, торф, кустарники и т.д. Важным аспектом при планировании было сохранение фауны и флоры. Скошенная трава – это, конечно, красиво, но такая среда не является лучшим местом для обитания животных. «Поэтому не будут создаваться новые зеленые лужайки, в приоритете более дикая среда», - было сказано во время прогулки.

Экскурсия по будущему парку Тондираба. ФОТО: Елизавета Гринчук

На протяжении долгого времени местных жителей беспокоили линии электропередач, но именно из-за них территория парка осталась нетронутой. Дело в том, что ботаники обнаружили вид орхидей, который не встретить в городской среде. Недавно убрали одну из линий электропередач, когда уберут остальные две, пока неизвестно.

Владимир Свет и Мерле Карро-Кальберг показали виды растений, которые произрастают на территории будущего парка. Один из них - клевер пашенный, которого очень много в Ласнамяэ, а второй - синяк обыкновенный, который любят многие активно опыляющие его насекомые и который цветет не только весной и в начале лета, но и поздней осенью. «Также в парке имеется такое растение, как горец или гречишник, которое является инвазивным и, хотя и очень красивое, уничтожает флору. Гречишник был случайно завезен либо мигрировал из того места, где его разводят», - рассказали участники встречи. А в районе теплотрассы растут ежевика сизая и яблони. Относительно яблонь есть одна догадка: из истории Таллинна известно, что в сторону заправки Olerex раньше находилась мыза Катлери. Есть предположение, что яблони, которые здесь растут, остались от яблоневого сада мызы.

Во время экскурсии обратили внимание на уникальные для Ласнамяэ явления, одно из которых — само плитняковое плато, на котором стоит район. Неподалеку также есть место, где раньше залегал торф и где в хорошую погоду можно собирать землянику. Также под лиственными деревьями в будущем парке Тондираба растет брусника. В Эстонии это единственное место, где вместе растут брусника и лиственный лес. Еще один пример богатства природы парка – кусты облепихи, которые также не должны были там расти, они были кем-то завезены.

Экскурсия по будущему парку Тондираба. ФОТО: Елизавета Гринчук

Карро-Кальберг и Свет рассказали о судьбе строительного мусора, который находится на территории парка еще со времен строительства самого района Ласнамяэ: «Большую часть отходов строительства не будут трогать, так как они уже стали частью ландшафта: ящерицы, змеи, земноводные используют его, чтобы прятаться. Если убрать мусор, уничтожится часть экосистемы».