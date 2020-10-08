Горцы и синяки в Ласнамяэ: район преображается

В субботу, 3 октября, состоялась прогулка горожан по будущему парку Тондираба вместе со старейшиной Ласнамяэ Владимиром Светом и архитекторами Хейки Кальбергом и Мерле Карро-Кальберг.
На экскурсию по будущему парку пришло около 50 человек, при этом все говорилось на двух языках - эстонском и русском.
Архитекторы выразили радость, что они могут заниматься преображением парка, в котором есть девственная природа, несколько экосистем, торф, кустарники и т.д. Важным аспектом при планировании было сохранение фауны и флоры. Скошенная трава – это, конечно, красиво, но такая среда не является лучшим местом для обитания животных. «Поэтому не будут создаваться новые зеленые лужайки, в приоритете более дикая среда», - было сказано во время прогулки.
На протяжении долгого времени местных жителей беспокоили линии электропередач, но именно из-за них территория парка осталась нетронутой. Дело в том, что ботаники обнаружили вид орхидей, который не встретить в городской среде. Недавно убрали одну из линий электропередач, когда уберут остальные две, пока неизвестно.
Владимир Свет и Мерле Карро-Кальберг показали виды растений, которые произрастают на территории будущего парка. Один из них - клевер пашенный, которого очень много в Ласнамяэ, а второй - синяк обыкновенный, который любят многие активно опыляющие его насекомые и который цветет не только весной и в начале лета, но и поздней осенью. «Также в парке имеется такое растение, как горец или гречишник, которое является инвазивным и, хотя и очень красивое, уничтожает флору. Гречишник был случайно завезен либо мигрировал из того места, где его разводят», - рассказали участники встречи. А в районе теплотрассы растут ежевика сизая и яблони. Относительно яблонь есть одна догадка: из истории Таллинна известно, что в сторону заправки Olerex раньше находилась мыза Катлери. Есть предположение, что яблони, которые здесь растут, остались от яблоневого сада мызы.
Во время экскурсии обратили внимание на уникальные для Ласнамяэ явления, одно из которых — само плитняковое плато, на котором стоит район. Неподалеку также есть место, где раньше залегал торф и где в хорошую погоду можно собирать землянику. Также под лиственными деревьями в будущем парке Тондираба растет брусника. В Эстонии это единственное место, где вместе растут брусника и лиственный лес. Еще один пример богатства природы парка – кусты облепихи, которые также не должны были там расти, они были кем-то завезены.
Карро-Кальберг и Свет рассказали о судьбе строительного мусора, который находится на территории парка еще со времен строительства самого района Ласнамяэ: «Большую часть отходов строительства не будут трогать, так как они уже стали частью ландшафта: ящерицы, змеи, земноводные используют его, чтобы прятаться. Если убрать мусор, уничтожится часть экосистемы».
На протяжении всей пешеходной дорожки, по словам Владимира Света, будут обустроены карманы, где можно будет провести досуг и, например, пожарить шашлыки. «Эта территория может немного затопляться, и это будет учитываться. Когда здесь будет вода, с шашлыками ничего не выйдет», - предупредили собравшихся во время экскурсии. Более активная честь - зона скейт-парков и памп-треков. Скейт-парк, кстати говоря, будет сделан не из фанеры, а из бетона, таким образом минимизируется шум и жителям ближайших микрорайонов не будет доставлено неудобств. Проводились исследования, чтобы выявить самые пригодные для постройки места, чтобы не навредить экосистеме. Так, пришлось отказаться от строительства в тех местах, где живет много земноводных.
В результате исследований также пришли к интересным выводам: в некоторых местах обитает даже больше живых организмов, чем в близлежащем лесу. У теплотрассы будут две площадки для выгула собак — маленьких и больших. При этом не планируется делать обычные классические тренажеры для собак, здесь будут использоваться природные материалы и ландшафты.
В парке также будет небольшое кафе, о котором мечтали жители Ласнамяэ. А еще в Тондираба появится открытый каток, который летом будет превращаться в площадку для игр с мячом, занятий йогой, силовых тренировок и боевых искусств.
В парке установят и несколько туалетов - в тех местах, где для этого уже существуют условия.
В планах также частично убрать у пруда камыши, чтобы вода быстрее нагревалась и выживало больше мальков земноводных. Углублять его не будут.
От парка проложат дорожки к ближайшим микрорайонам - Альвари, Катлери и Тяхесаю. Больших ремонтных работ осуществляться не будет: заасфальтируют уже имеющиеся протоптанные дорожки. Будет соединение с улицей Мустакиви. Также будет сделан новый пешеходный переход к парку Тондилоо, который вместе с парком Тондираба образует одну большую зелёную зону.
Сердце парка – пруды и скульптуры — останутся нетронутыми, только появятся новые дорожки.
Пока что всего 15-20% парка заняты площадками, и для создания новых придется что-то вырубать. Чтобы компенсировать это, создадут новые луговые участки и посадят растения, которые будут цвести и давать ягоды, чтобы ими питались птицы.
Одна из участниц двухчасовой прогулки по будущему парку задала вопрос, почему не задействована территория между улицей Катлери и парком? Владимир Свет ответил, что, возможно, в будущем там что-то построят. В советское время хотели построить Раху-теэ, подобие Лаагна-теэ. Свет обратил внимание на то, что сейчас нет в планах что-либо там строить, но если в будущем таковые появятся, не нужно будет ничего сносить.
Почему парк закончат строить к концу лета следующего года, а не к началу? Дело в том, что некоторые работы нужно проводить в определенное время, в зависимости от того, например, когда птицы строят гнезда или когда земноводные впадают в спячку. К началу следующего лета сделать это просто не успеют. Уже этой осенью начнется подготовка — удаление камышей. Сами работы начнутся зимой.
Также был задан вопрос о бассейне, который планируется построить на парковке Тондираба, ближе к Тяхесаю. У города уже есть договоренность с определенной фирмой, и начать строительство планируется в следующем году или через год. Бассейн должен быть готов к 2025 году.
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