Галерея ⟩ Рийгикогу протестировал заседание в удаленной форме

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас был удовлетворен работой системы. «Это большой шаг вперед на случай, если мы будем вынуждены перейти на удаленную работу и у нас не будет возможности собраться, – сказал Пыллуаас. Это была первая проба удаленного заседания, в которой участвовали представители всех фракций. Был выявлен ряд недочетов, над которыми необходимо работать. Для того, чтобы удаленные заседания проходили успешно, необходимо в первую очередь обеспечить надежное интернет-соединение».

Пыллуаас объяснил, что решение о проведении удаленного заседания принимает Правление Рийгикогу при наличии уважительных причин. Соответствующий документ находится в разработке. В настоящий момент он был направлен фракциям на рассмотрение.

Удаленное заседание созывается аналогично внеочередному заседанию: спикер Рийгикогу уведомляет членов Рийгикогу при помощи средств массовой информации по меньшей мере за три дня до проведения заседания. При наличии веских причин срок уведомления может быть короче.

По словам директора Канцелярии Рийгикогу по хозяйственной части Ахто Сакса, для проведения удаленных заседаний была создана совершенно новая и уникальная платформа, интегрированная с уже используемой инфосистемой голосования. «Член Рийгикогу может делать все то же, что и в зале, – сказал Сакс. – Обеспечена возможность в реальном времени удаленно следить за ходом заседания, представлять проекты законов и постановлений, доклады, протесты, задавать устные вопросы, выступать с речью и голосовать».

Говоря о безопасности системы, Сакс отметил, что член Рийгикогу использует известные только ему средства электронной идентификации личности. Обеспечить приватность голосования – обязанность каждого члена Рийгикогу. «Участник удаленного заседания видит на экране своего компьютера трансляцию заседания с минимальным отставанием во времени. Эту же трансляцию видит и председатель заседания, а также можно присоединиться к просмотру в прямой трансляции», – сказал Сакс.