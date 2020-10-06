Целая параллель школы Виймси отправлена на домашнее обучение

Восьмые классы школы Виймси c сегодняшнего дня, 6 октября, на две последующие недели переведены на дистанционное обучение, потому что у одного из восьмиклассников в семье был диагностирован коронавирус, и у самого ученика появились признаки болезни.
Об этом сообщила управа волости Виймси на своей странице в Фейсбуке.
Дистанционное обучение является профилактической мерой, последний раз ученик с симптомами был в школе в пятницу, 2 октября, и, по мнению эпидемиологов, ученик, возможно, в то время не был инфицирован.
Учителя, контактировавшие с ребенком, продолжают свою работу в обычном режиме, но носят маски или визоры и наблюдают за своим здоровьем.
Согласно руководству Департамента здоровья, для учеников на дистанционном обучении, нет ограничений на участие в занятиях по интересам, поскольку они не обязаны оставаться в самоизоляции, отмечает волостная управа.