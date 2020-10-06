Целая параллель школы Виймси отправлена на домашнее обучение

Об этом сообщила управа волости Виймси на своей странице в Фейсбуке.

Дистанционное обучение является профилактической мерой, последний раз ученик с симптомами был в школе в пятницу, 2 октября, и, по мнению эпидемиологов, ученик, возможно, в то время не был инфицирован.

Учителя, контактировавшие с ребенком, продолжают свою работу в обычном режиме, но носят маски или визоры и наблюдают за своим здоровьем.