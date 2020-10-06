Канцлер юстиции советует турфирмам оспорить в суде приказ министра экономики

Канцлер юстиции Юлле Мадизе рекомендует Союзу туристических фирм Эстонии обратиться в административный суд для проверки законности распоряжения министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса от 1 октября. По словам Мадизе, из приказа не ясно, как и на каких условиях он был подготовлен. Мадизе также считает, что министерство должно было заслушать все стороны, пишет Postimees.
«Оценка законности распоряжения, применение при необходимости предварительной правовой защиты и принятие решения о компенсации ущерба входят в компетенцию административного суда», - отметила Мадизе.
Канцлер юстиции объяснила, что в интересах общественного здравоохранения необходимые ограничения могут и должны применяться, но это должно делаться в соответствии с законом и надлежащей административной практикой.
"При создании этого распоряжения были допущены ошибки по ряду требований. Из приказа не ясно, когда он вступит в силу, также неизвестно, было ли распоряжение доставлено, а если да, то как и кому. Расопряжение оказалось неожиданным для адресатов и нанесло вред не только авиакомпаниям, но и интересам туристических компаний и пассажиров. Также не было достаточно времени, чтобы люди могли реорганизовать свою деятельность с учетом новых ограничений», - объяснила проблемы Юлле Мадизе.
Канцлер сочла, что хотя в предыдущее распоряжение были внесены поправки, текущий полный текст распоряжения не был составлен и не был опубликован.
По словам канцлера юстиции, распоряжение не содержит обоснований или соображений в отношении ограничений, не проясняет ситуацию и пояснительная записка. «В пояснительной записке в основном говорится об ослаблении ограничений на воздушное движение», - говорит она, добавляя, что рекомендация Совета Европейского Союза от 30 июня была приведена в качестве обоснования дополнительных ограничений.
Целью этой рекомендации было постепенное снятие ограничений на полеты. Даже если бы указанная рекомендация была направлена на установление дополнительных ограничений, она не освободила бы Эстонскую Республику от обязанности соблюдать Конституцию и законы », - написала канцлер.
«Обязанность указывать причины также выполняет цель самоконтроля административного органа - была ли достигнута правильная позиция при принятии решений. Кроме того, указание причин позволяет административному суду эффективно пересматривать административный акт. Процедура не может считаться соответствующей практике надлежащего администрирования без ведома участника судебного разбирательства и без связи с ним », - отметила Мадизе.