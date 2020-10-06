Канцлер юстиции советует турфирмам оспорить в суде приказ министра экономики

«Оценка законности распоряжения, применение при необходимости предварительной правовой защиты и принятие решения о компенсации ущерба входят в компетенцию административного суда», - отметила Мадизе.

Канцлер юстиции объяснила, что в интересах общественного здравоохранения необходимые ограничения могут и должны применяться, но это должно делаться в соответствии с законом и надлежащей административной практикой.

"При создании этого распоряжения были допущены ошибки по ряду требований. Из приказа не ясно, когда он вступит в силу, также неизвестно, было ли распоряжение доставлено, а если да, то как и кому. Расопряжение оказалось неожиданным для адресатов и нанесло вред не только авиакомпаниям, но и интересам туристических компаний и пассажиров. Также не было достаточно времени, чтобы люди могли реорганизовать свою деятельность с учетом новых ограничений», - объяснила проблемы Юлле Мадизе.

Канцлер сочла, что хотя в предыдущее распоряжение были внесены поправки, текущий полный текст распоряжения не был составлен и не был опубликован.

По словам канцлера юстиции, распоряжение не содержит обоснований или соображений в отношении ограничений, не проясняет ситуацию и пояснительная записка. «В пояснительной записке в основном говорится об ослаблении ограничений на воздушное движение», - говорит она, добавляя, что рекомендация Совета Европейского Союза от 30 июня была приведена в качестве обоснования дополнительных ограничений.

Целью этой рекомендации было постепенное снятие ограничений на полеты. Даже если бы указанная рекомендация была направлена ​​на установление дополнительных ограничений, она не освободила бы Эстонскую Республику от обязанности соблюдать Конституцию и законы », - написала канцлер.