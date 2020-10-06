В регионе Хельсинки в связи с ухудшением ситуации усилен масочный режим

Координационная группа по борьбе с пандемией коронавируса рекомендует частным предприятиям обязать своих клиентов везде носить маски. Рекомендация касается тех предприятий, в помещении которых находятся клиенты, то есть, например, торговых центров, культурных и спортивных заведений.

В то же время по действующему закону нельзя заставить людей носить маски в публичных помещениях, например, в транспорте, библиотеках и музеях, но власти настоятельно рекомендуют носить маски и в них.

Также будет ужесточен контроль над заведениями общественного питания. В дальнейшем власти будут проводить проверку тех ресторанов, в которых были зафиксированы заражения. Заведения, которые не будут соблюдать инструкции властей, могут быть закрыты.

Также гражданам рекомендовано соблюдать предельную осторожность при организации частных мероприятий.

В торговых сетях заявляют, что у них пока нет ресурсов проверять наличие масок у клиентов. В то же время они намерены напоминать покупателям об их пользе.