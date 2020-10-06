Зажатые между автомобилем и школьным автобусом девочки серьезно пострадали

Около 15.10 в Центр тревоги поступило сообщение о происшествии у здания школы Кяэпа в волости Выру, где, по первоначальным данным, пострадали две 14-летние девочки, которые оказались зажаты между давшим задний ход автомобилем и автобусом.

Спровоцировавший аварию пожилой господин Пауль Ильвес признался, что перепутал педали при движении задним ходом и, к сожалению, дал газ. Автомобиль набрал скорость и столкнулся со школьным автобусом волости Выру, в который как раз заходили дети.

«Мы приехали из города и ходили здесь в библиотеку, и теперь такое несчастье», - с сожалением сказал Пауль. Для работавшего ранее водителем мужчины, по его словам, это первая авария.

Водитель автобуса из волости Выру Хейнру Тяхт подтвердил слова Пауля Ильвеса: «Двигался задним ходом и дал газ».