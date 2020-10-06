ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен "Новичком"

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, результаты, полученные в референтных лабораториях по заказу ОЗХО, совпадают с данными спецлабораторий в Германии, Швеции и Франции.

Получив от ОЗХО результат экспертизы, правительство ФРГ заявило, что любое применение химического оружия является серьезным действием, которое не может оставаться без последствий. Берлин вновь призвал Россию расследовать обстоятельства отравления Навального.

Алексей Навальный был отравлен 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.