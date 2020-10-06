МВФ улучшает экономические прогнозы

Согласно июньскому прогнозу, уровень падения мировой экономики по итогам 2020 года составит 4,9%.

Однако глава МВФ отметила, что "бедственная ситуация еще далека до завершения".

"Все страны сейчас сталкиваются с тем, что я бы назвала "долгим восхождением" - трудным подъемом, который будет долгим, неровным и неопределенным", - указала Георгиева.