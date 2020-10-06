МВФ улучшает экономические прогнозы

Мировая экономика, испытавшая сильное негативное воздействие от пандемии COVID-19, в этом году сократится не настолько существенно, как прогнозировалось в июне, полагает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Deutsche Welle.
Согласно июньскому прогнозу, уровень падения мировой экономики по итогам 2020 года составит 4,9%.
Однако глава МВФ отметила, что "бедственная ситуация еще далека до завершения".
"Все страны сейчас сталкиваются с тем, что я бы назвала "долгим восхождением" - трудным подъемом, который будет долгим, неровным и неопределенным", - указала Георгиева.
Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у свыше 35,8 млн жителей планеты. От последствий заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,05 млн человек, выздоровели почти 27 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.