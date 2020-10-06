Директор санатория "Нарва-Йыэсуу": настоящие проблемы начнутся зимой

"Новый год - это все-таки традиционно отдых русских туристов. В этом году мы прогнозируем, что до марта русских туристов мы не увидим. И вот это самый сложный период, потому что когда низкий сезон, для всех гостиниц, где бы они не находились, русское рождество со 2 января по 10 января это было то время, когда зарабатывались деньги для того, чтобы протянуть до лета. Вот здесь самое страшное, ни осень, ни лето, самое страшное - это январь", - сказала Кюппас в интервью "Актуальной камере".