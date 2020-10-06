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После беспорядков в Кыргызстане, в результате которых погиб один человек и 150 оказались в больнице, ЦИК отменила результаты выборов.

Сменился глава правительства страны. Недовольные официальными результатами выборов кыргызстанцы штурмовали Белый Дом и прорвались туда вчера ночью. Захвачено также здание Государственного комитета национальной безопасности и главного госканала страны.

Во вторник вечером подал в отставку премьер-министр страны Кубатбек Боронов. На экстренном заседании парламента главой правительства бы утвержден освобожденный из тюрьмы экс-депутат Садыр Жапаров.

"В ближайшие дни, завтра - послезавтра, Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства республики" - заявили Интерфаксу в пресс-службе парламента.

На том же заседании, проходившем в отеле "Достук" в Бишкеке, о сложении полномочий объявил спикер парламента Дастан Джумабеков.

Во время столкновений демонстрантов с милицией погиб один человек и получили ранения около 600, 150 из них находятся в больницах, 13 в реанимации, сообщили Би-би-си в пресс-службе МВД. Погибший оказался 19-летним кыргызстанцем, который скончался от тяжелых травм в Нацгоспитале страны. "Взрывом ему оторвало обе ноги, тело умершего направили в городской морг", - заключил главврач больницы Токтобай Маанаев.

Оппозиция объявила о формировании координационного совета для возвращения ситуации в правовое поле.

Митингующие требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова, депутаты могут объявить ему импичмент - и тогда лидером государства временно станет премьер-министр или спикер парламента.

ЦИК признал прошедшие выборы недействительными и пообещал назначить повторное голосование. Как передают киргизские СМИ, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев в отставку официально не подал, но на работу не пришел. Его кабинет занял один из оппозиционеров Курсан Асанов - бывший замминистра внутренник дел, назначенный протестующими комендантом Бишкека.

Тем временем протестующие захватили несколько месторождений по добыче золота, в том числе рудник Джеруй, где был разграблен склад и подожжена фабрика.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил о незаконном захвате власти и выступил с официальным обращением к народу Кыргызстана, призывая демонстрантов действовать в рамках закона. Он также пообещал аннулировать итоги выборов, прошедших в парламент, и сказал, что приказа стрелять по демонстрантам не давал.

BBC Выступление Жапарова.

"Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", сказал Жээнбеков. (Видео в "Фейсбуке" на кыргызском языке)

Сторонники Жээнбекова выступили в Оше (второй по величине город, на юге Кыргызстана) в его поддержку.

BBC Сторонники Жапарова требуют назначить его президентом.

Тем временем в столице из под заключения были освобождены экс-президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьеры Сапара Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, обвиненные в коррупции, а также бывший депутат Садыр Жапаров. Из освобожденных политиков на площади выступил Садыр Жапаров, также призывая народ не устраивать беспорядки и разойтись по домам.

"Давайте все решать в законном русле. Надо сейчас разойтись, потому что силой ничего не решится, все это будет нелегитимно", - заявил экс-депутат.

Сторонники Садыра Жапарова участвовали в парламентских выборах под флагом созданной им когда-то партии "Мекенчил". Партия преодолела 7-процентный пороговый барьер и проходила в Жогорку Кенеш (киргизский парламент) четвертой по счету, но ее лидеры тоже отказались признать итоги парламентских выборов легитимными. Сам Садыр Жапаров был осужден на 11 лет по обвинению в организации митинга в Караколе в 2013 году с требованием национализировать золоторудное месторождение Кумтор и захвате в заложники тогдашнего губернатора города, Эмильбека Каптагаева.

BBC Митингующие около Белого дома.

Митингующие в столице сейчас окружили Белый дом и требуют принятия быстрых решений о смене власти. Часть собравшихся требует назначить Жапарова президентом, а часть призывает сформировать временное правительство. Чиновники тем временем объявляют о новых назначениях. Таким образом, в стране сменились мэры и губернаторы нескольких регионов и городов.

"Они там внутри делят должности, а мы всю ночь для них штурмовали Белый дом, теперь, как обычно, ждем", - сказал один из демонстрантов, стоявший у входа в Белый дом. Собравшиеся пробираются в здание через разбитые окна, выбрасывают документы из кабинетов президента и его администрации. Пожар в Белом доме потушили несколько часов назад.

BBC Пожар на нескольких этажах Белого дома потушили.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев и экс-премьер-министр Сапар Исаков находятся в штабе партии "Социал-демократы" (часто называемой политологами "запасной партией Атамбаева") и обещают выступить перед народом в 14.00 по бишкекскому времени.

На площади к демонстрантам присоединились волонтеры, которые убирают центр города и снабжают едой и напитками демонстрантов. Они призывают митингующих отказаться от беспорядков и мародерства.

BBC Дружинники собирают мусор после беспорядков.

Столкновения милиции и демонстрантов на главной площади страны начались в понедельник во время мирного митинга, когда несколько митингующих попытались перелезть через забор Белого дома. Милиция сначала разогнала демонстрантов с помощью светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль. Однако протестующие вернулись на площадь под покровом ночи и захватили Белый дом, ГКНБ и здание государственного телеканала страны.

BBC Волонтеры раздают воду и призывают митингующих отказаться от мародерства.

На митинг кыргызстанцы собрались, чтобы оспорить предварительные результаты парламентских выборов, прошедших в воскресенье, где наибольшее количество голосов получили три провластные партии. При этом семипроцентный барьер не преодолела ни одна из известных оппозиционных сил. Глава наблюдательной миссии ОБСЕ в Кыргызстане Томас Бозеруп заявил, что выборы "в целом были хорошо организованы", однако отметил, что обвинения в покупке голосов "вызывают серьезные опасения".

В парламентских выборах участвовало чуть более 56% из 3,5 млн избирателей страны. За 120 депутатских мандатов в однопалатном законодательном органе Кыргызстана боролись почти 2 тыс. человек, 107 из них - депутаты нынешнего (шестого) созыва.

Какие партии участвовали в выборах

BBC Страна перешла на частично парламентскую систему правления 10 лет назад.

По данным Центризбиркома, больше всего голосов, 24%, получила партия "Биримдик" ("Единство"), в состав которой входят многие приближенные президента Жээнбекова, в том числе его брат.

В список еще одной партии - "Мекеним Кыргызстан" ("Моя родина - Кыргызстан"), набравшей 23% голосов - входит брат бывшего заместителя председателя таможенной службы Кыргызстана Раимбека Матраимова.

Он фигурировал в масштабном международном расследовании о выводе из страны 700 млн долларов и коррупции на таможне.

В составе третьей партии, "Кыргызстан", - бывший спикер парламента (подавший в отставку перед выборами) Дастан Джумабеков. С его именем был связан скандал во время агитационной кампании, поскольку политик подарил одной из рожениц 50 тыс. сомов (около 600 долларов) к рождению сына - и был обвинен в подкупе избирателей.

BBC На фоне пандемии Сovid-19 популярность нынешнего президента снизилась.

Седьмые парламентские выборы в Кыргызстане состоялись примерно через 10 лет после того, как страна перешла на частично парламентскую систему правления.

Реформа власти произошла после революции 7 апреля 2010 года, когда во время антиправительственных митингов, по официальным данным, погибли 87 человек и более полутора тысяч были ранены. Тогдашний президент Курманбек Бакиев в результате штурма Белого дома был вынужден покинуть страну, а правительство сложило полномочия.