В МуПо в этом году поступило 218 жалоб на владельцев собак и кошек

Таллиннской муниципальной полиции (МуПо ) в этом году поступило 218 письменных сообщений о нарушениях правил содержания собак и кошек.
33 из этих заявлений указывают на мешающий лай или вой собак, остальные сообщают о нападения собаки на человека или на другую собаку, сбежавших из дома собаках и кошках и о выгуливании животных без поводка, сообщила во вторник пресс-служба МуПо.
По фактам нападений собак в этом году в МуПо начато 25 дел, из них 13 завершены, подготовлено 13 решений о штрафах на общую сумму 1600 евро.
МуПо напоминает, что правила содержания собак и кошек в Таллинне одинаково распространяются на владельцев собак и кошек. Нельзя позволять кошке гулять одной по двору, а при прогулке с ней ее нужно держать на поводке или в специальной сумке для переноски.