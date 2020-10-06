Вт, 6.10.2020
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Виктор Васильев

В МуПо в этом году поступило 218 жалоб на владельцев собак и кошек

Собака и человек. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Таллиннской муниципальной полиции (МуПо ) в этом году поступило 218 письменных сообщений о нарушениях правил содержания собак и кошек.

33 из этих заявлений указывают на мешающий лай или вой собак, остальные сообщают о нападения собаки на человека или на другую собаку, сбежавших из дома собаках и кошках и о выгуливании животных без поводка, сообщила во вторник пресс-служба МуПо.

По фактам нападений собак в этом году в МуПо начато 25 дел, из них 13 завершены, подготовлено 13 решений о штрафах на общую сумму 1600 евро.

МуПо напоминает, что правила содержания собак и кошек в Таллинне одинаково распространяются на владельцев собак и кошек. Нельзя позволять кошке гулять одной по двору, а при прогулке с ней ее нужно держать на поводке или в специальной сумке для переноски.

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