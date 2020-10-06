В МуПо в этом году поступило 218 жалоб на владельцев собак и кошек

33 из этих заявлений указывают на мешающий лай или вой собак, остальные сообщают о нападения собаки на человека или на другую собаку, сбежавших из дома собаках и кошках и о выгуливании животных без поводка, сообщила во вторник пресс-служба МуПо.

По фактам нападений собак в этом году в МуПо начато 25 дел, из них 13 завершены, подготовлено 13 решений о штрафах на общую сумму 1600 евро.