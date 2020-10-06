Полиция ищет пропавшего на Вильде-теэ 9-летнего Тимо

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 9-летнего Тимо, который ушел со двора дома на улице Э. Вильде-теэ в Мустамяэ.
Сегодня вечером около 21.30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что 9-летний мальчик ушел со двора дома по адресу Э. Вильде-теэ, 98 в неизвестном напрвлении.
У Тимо короткие светлые волосы, худощавое телосложение, рост около полутора метров. На нем была темно-синяя куртка, черные спортивные штаны и черные полусапоги.
Родственники и полиция в настоящее время разыскивают ребенка поблизости от дома. Того, кто видел этого ребенка просят позвонить по номеру службы экстренной помощи 112.