Полиция ищет пропавшего на Вильде-теэ 9-летнего Тимо

Сегодня вечером около 21.30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что 9-летний мальчик ушел со двора дома по адресу Э. Вильде-теэ, 98 в неизвестном напрвлении.

У Тимо короткие светлые волосы, худощавое телосложение, рост около полутора метров. На нем была темно-синяя куртка, черные спортивные штаны и черные полусапоги.