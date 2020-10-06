Ср, 7.10.2020
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Светлана Скребнева
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Полиция ищет пропавшего на Вильде-теэ 9-летнего Тимо

Politsei palub abi 9-aastase Timo leidmiseks.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 9-летнего Тимо, который ушел со двора дома на улице Э. Вильде-теэ в Мустамяэ.

Сегодня вечером около 21.30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что 9-летний мальчик ушел со двора дома по адресу Э. Вильде-теэ, 98 в неизвестном напрвлении.

У Тимо короткие светлые волосы, худощавое телосложение, рост около полутора метров. На нем была темно-синяя куртка, черные спортивные штаны и черные полусапоги.

Родственники и полиция в настоящее время разыскивают ребенка поблизости от дома. Того, кто видел этого ребенка просят позвонить по номеру службы экстренной помощи 112.

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