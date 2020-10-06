Пропавший в Мустамяэ девятилетний Тимо найден

Полиция просила помощи в установлении местонахождения девятилетнего Тимо, который ушел со двора дома на улице Э. Вильде-теэ в Мустамяэ.

6 сентября около 21.30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что девятилетний мальчик ушел со двора дома по адресу Э. Вильде-теэ, 98 в неизвестном направлении.

У Тимо короткие светлые волосы, худощавое телосложение, рост около полутора метров. На нем была темно-синяя куртка, черные спортивные штаны и черные полусапоги.

Родственники и полиция разыскивали ребенка поблизости от дома. Того, кто видел этого ребенка просили позвонить по номеру службы экстренной помощи 112.

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К поискам были привлечены волонтеры. Патрули продолжали поиски – они проверяли улицы, парки, подъезды домов и другие места, куда мог пойти мальчик.

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