Ср, 7.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон

Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

Эдди Ван Хален

ФОТО: SCANPIX

Известный рок-гитарист Эдди Ван Хален скончался во вторник в возрасте 65 лет, сообщило агентство Associated Press.

Эти сообщения подтвердил в твиттере сын музыканта Вольф Ван Хален: "Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу против рака".

Ван Хален – американский гитарист нидерландского происхождения. В 1974 году вместе с братом основал группу Van Halen в составе которой добился большого успеха в конце 1970-х и в 1980-х годах. В итоге его стали считать одним из лучших рок-гитаристов в истории.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back