Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

Известный рок-гитарист Эдди Ван Хален скончался во вторник в возрасте 65 лет, сообщило агентство Associated Press.
Эти сообщения подтвердил в твиттере сын музыканта Вольф Ван Хален: "Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу против рака".
Ван Хален – американский гитарист нидерландского происхождения. В 1974 году вместе с братом основал группу Van Halen в составе которой добился большого успеха в конце 1970-х и в 1980-х годах. В итоге его стали считать одним из лучших рок-гитаристов в истории.
I can’t believe I’m having to write this, but my father, Edward Lodewijk Van Halen, has lost his long and arduous battle with cancer this morning. He was the best father I could ever ask for. Every moment I’ve shared with him on and off stage was a gift. My heart is broken and I don’t think I’ll ever fully recover from this loss. I love you so much, Pop.