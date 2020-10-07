Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

Эти сообщения подтвердил в твиттере сын музыканта Вольф Ван Хален: "Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу против рака".

Ван Хален – американский гитарист нидерландского происхождения. В 1974 году вместе с братом основал группу Van Halen в составе которой добился большого успеха в конце 1970-х и в 1980-х годах. В итоге его стали считать одним из лучших рок-гитаристов в истории.