Рейтинги партий: поддержка оппозиции стабильно выше коалиции

Если поддержка Партии реформ уже перевалила за 33 процента, то занимающая второе место в стране Центристская партия потеряла некоторых избирателей. В целом ситуация остается стабильной: рейтинг оппозиции выше коалиционных партий и уже давно, свидетельствуют результаты проведенного Norstat Eesti AS опроса.