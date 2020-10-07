Рейтинги партий: поддержка оппозиции стабильно выше коалиции

Если поддержка Партии реформ уже перевалила за 33 процента, то занимающая второе место в стране Центристская партия потеряла некоторых избирателей. В целом ситуация остается стабильной: рейтинг оппозиции выше коалиционных партий и уже давно, свидетельствуют результаты проведенного Norstat Eesti AS опроса.
По последнним данным Партия реформ имеет 33,2 процента поддержки, центристы - 22,1%, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) - 15,3%. Следующие за тройкой лидеров социал-демократы имеют 9,8% поддержки, Eesti 200 - 7,9% и "Отечество" - 5%. Самое большое изменение за неделю - поддержки Центристской партии упала на 1,1%.
Оппозиционные партии поддерживает 43%, а коалиционные 42,4% принявших участие в опросе людей. Поддержка оппозиции выросла впервые в феврале этого года и держится до сих пор, пишет Postimees.