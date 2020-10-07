Эйки Берг: отчаяние армян и азербайджанцев сталкивается в Карабахе

Официальный представитель МИД Армении 27 сентября сообщил о боевых действиях в Нагорном Карабахе: "Около 7 часов утра азербайджанские подразделения развернули широкомасштабные боевые действия, в том числе были произведены ракетные обстрелы на протяжении всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Они нацелены на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на столицу Степанакерт. Уже есть сообщения о жертвах среди мирного населения".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ выступил с обвинениями в адрес Армении: "Армянские вооруженные силы сегодня утром с нескольких направлений подвергли обстрелу, как наши населенные пункты, так и наши боевые позиции при помощи различного вооружения, в том числе из пушек. Есть жертвы, как среди гражданского населения, так и среди военных».

Два извечных врага вновь сцепились

Мечта и реальность

21 сентября в Армении отметили день независимости. Эта страна, не признанная Пакистаном, не имеет дипломатических отношений с Турцией и на протяжении последних тридцати лет находится в состоянии войны с Азербайджаном. Современная Армения представляет собой лишь десятую часть исторической Великой Армении и одну пятую Объединенной Армении. Территориально она даже в два с половиной раза меньше, чем Первая Республика Армения, провозглашенная после Первой мировой войны.

На самом деле нынешняя Республика Армения географически находится на северной окраине исторической области армянского расселения, а не в середине. Центр расселения находится в пределах Восточной Анатолии, т. е. Западной Армении, которая стала «этнически чистой» неармянской территорией в результате геноцида 1915 года. Хотя напряжение между армянами-христианами и турками-мусульманами имело место ранее, реализация идеи национального самоопределения и национальной территории завершилась с нулевой суммой – экзистенциальные потребности одной этнической группы были восполнены за счет жестокого подавления конкурирующей группы.

Армянская молодежь, протестовавшая перед генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, назвала действия азербайджанцев в Карабахе агрессией. ФОТО: Mike Blake/Reuters/Scanpix

Ужас геноцида передается в армянском национальном самосознании из поколения в поколение, впитывается буквально с молоком матери. Это затрагивает лично многих людей, потому что помимо шести миллионов армян, проживающих за границей, среди трех миллионов не эмигрировавших армян большинство составляют те, чьи корни уходят за пределы нынешнего государства.

В плену истории

Если в других республиках бывшего Советского Союза можно было наблюдать некоторое помутнение национального самосознания, базирующегося на языке, и подавление национального радикального элемента, то Советская Армения пережила своего рода национальное возрождение. По приглашению советских лидеров туда переселились сотни тысяч армян, в основном выходцев из Среднего Востока. Достаточно лишь подняться по 572 ступеням огромного каскада советских времен в Ереване, чтобы понять, почему такое сооружение было посвящено пятидесятилетию Советской Армении. Не для того ли, чтобы пролетарии всех стран объединились для освобождения вершин Арарата от турок?