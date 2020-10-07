Эйки Берг: отчаяние армян и азербайджанцев сталкивается в Карабахе

- Карабахский конфликт - почти неразрешимое противостояние
- И Азебайджан, и Армения сейчас верят только в язык оружия
- Отчаяние приводит к войне, а она обеспечивает последующий мир
Помимо территории бывшей Нагорно-Карабахской области до сих пор под контролем армян находится еще почти в два раза большая территория, которая также де-юре является частью Азербайджана и оккупация которой справедливо вызывает сомнения, - пишет в Postimees профессор Тартуского университета по международным отношениям Эйки Берг.
Официальный представитель МИД Армении 27 сентября сообщил о боевых действиях в Нагорном Карабахе: "Около 7 часов утра азербайджанские подразделения развернули широкомасштабные боевые действия, в том числе были произведены ракетные обстрелы на протяжении всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Они нацелены на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на столицу Степанакерт. Уже есть сообщения о жертвах среди мирного населения".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ выступил с обвинениями в адрес Армении: "Армянские вооруженные силы сегодня утром с нескольких направлений подвергли обстрелу, как наши населенные пункты, так и наши боевые позиции при помощи различного вооружения, в том числе из пушек. Есть жертвы, как среди гражданского населения, так и среди военных».
Два извечных врага вновь сцепились
Мечта и реальность
21 сентября в Армении отметили день независимости. Эта страна, не признанная Пакистаном, не имеет дипломатических отношений с Турцией и на протяжении последних тридцати лет находится в состоянии войны с Азербайджаном. Современная Армения представляет собой лишь десятую часть исторической Великой Армении и одну пятую Объединенной Армении. Территориально она даже в два с половиной раза меньше, чем Первая Республика Армения, провозглашенная после Первой мировой войны.
На самом деле нынешняя Республика Армения географически находится на северной окраине исторической области армянского расселения, а не в середине. Центр расселения находится в пределах Восточной Анатолии, т. е. Западной Армении, которая стала «этнически чистой» неармянской территорией в результате геноцида 1915 года. Хотя напряжение между армянами-христианами и турками-мусульманами имело место ранее, реализация идеи национального самоопределения и национальной территории завершилась с нулевой суммой – экзистенциальные потребности одной этнической группы были восполнены за счет жестокого подавления конкурирующей группы.
Ужас геноцида передается в армянском национальном самосознании из поколения в поколение, впитывается буквально с молоком матери. Это затрагивает лично многих людей, потому что помимо шести миллионов армян, проживающих за границей, среди трех миллионов не эмигрировавших армян большинство составляют те, чьи корни уходят за пределы нынешнего государства.
В плену истории
Если в других республиках бывшего Советского Союза можно было наблюдать некоторое помутнение национального самосознания, базирующегося на языке, и подавление национального радикального элемента, то Советская Армения пережила своего рода национальное возрождение. По приглашению советских лидеров туда переселились сотни тысяч армян, в основном выходцев из Среднего Востока. Достаточно лишь подняться по 572 ступеням огромного каскада советских времен в Ереване, чтобы понять, почему такое сооружение было посвящено пятидесятилетию Советской Армении. Не для того ли, чтобы пролетарии всех стран объединились для освобождения вершин Арарата от турок?
Действительно, в истории было много несправедливости. Насилие породило насилие. Народное самосознание армян было сформировано, скорее, в результате внешних угроз, нежели за счет подчеркивания национальной самобытности. Старейшая христианская община в мире, особый язык и его экзотическая для других запись, еще не делают армянина армянином. Говорящих на русском или армянском языке, приверженцев армянской церкви, а также армян, отступивших от религии, объединяет незабудка, символ, созданный в честь столетней годовщины со дня начала геноцида армян. Нагорно-Карабахская Республика или Республика Арцах, один из пятнадцати регионов исторической Великой Армении, символизирует для армян право на независимость и сопротивление тем, для кого другой «генетический код не допускает сожительства». Как это ни парадоксально, но именно армянский генетический код гораздо ближе всего к турецкому, чем они сами могли бы представить и сумели бы принять.
В XIV веке в Нагорном Карабахе проживали преимущественно армяне, однако последующая миграция и насильственные переселения изменили демографическую ситуацию прежде всего в пользу исламских тюркских племен. К середине XVIII века политическая власть перешла от армянской знати к ханам, состоявшим в вассальных отношениях с Персией. Когда Нагорный Карабах был формально присоединен к Российской Империи, начала расти доля армянского населения – от 8 процентов в 1823 году к 53 процентам от всего народонаселения в 1880 году.
Однако основанный ханством город Шуша стал в XIX веке важным центром торговли и культуры, поэтому азербайджанцы склонны ставить этот географический пункт в своем национальном сознании выше, чем Баку, чей последующий рост произошел только за счет нефтяного бума. Неудивительно, что инаугурация избранного президента Нагорно-Карабахской республики, прошедшая именно в Шуше, а не в Степанакерте, была воспринята азербайджанцами как явная провокация.
Вопрос о Нагорном Карабахе остро встал после распада Российской Империи в связи с появлением кавказских национальных государств. Именно тогда произошли первые кровопролитные столкновения, однако с возможной административной принадлежностью Нагорного Карабаха определился Сталин. В 1923 году автономная область Нагорного Карабаха, преимущественно населенная азербайджанцами, вошла в состав Советского Азербайджана. Более того, Советскую Армению и Нагорный Карабах разделял горный хребет Муровдаг шириной около 50 км, с единственно возможным сообщением в виде Лачинского коридора длиной в 10 км. С географической точки зрения решение Сталина может быть оправданным: горный пояс с водоразделами делил регион по определенной логике. К тому же, классовая борьба предвещала утрату национальной самобытности. Как бы не так.
Лучше война, а не мир
Перестройка сняла ограничения, которые сдерживали межэтнический конфликт. Карабахское движение, основанное в 1988 году, призывало к объединению с Арменией. Спустя два года Советский Союз канул в лету. Между созданными на этих руинах Арменией и Азербайджаном было развязано вооруженное столкновение, кровавая расплата по счетам, в результате которой погибло 25 000 – 30 000 человек. 413 000 армян бежало из Азербайджана, и 724 000 азербайджанцев были вынуждены покинуть Армению, Нагорный Карабах и прилегающие буферные зоны. На контролируемой Арменией территории была создана непризнанная на международном уровне Нагорно-Карабахская Республика (начиная с 2017 года также используется название Республика Арцах).
Хотя в 1994 году было заключено перемирие, часто открываемый огонь на линии соприкосновения унес на сегодняшний день уже до 4000 жизней. По оценкам, только в ходе четырехдневной войны в апреле 2016 года погибло около 200 человек. Тогда в движение были приведены танки, был произведен обстрел из тяжелого вооружения, а также боевые вылеты и атаки дронов. В июле 2020 года военные действия распространились на северо-восточные приграничные районы Армении и Азербайджана. То, что война может означать что-то иное помимо обстрела азербайджанскими снайперами армянских газовых машин с высокогорья, разумеется, было неожиданностью для жителей Тавушской области.
ОБСЕ – единственный международный институт, занимающийся решением конфликта. Однако лишь символически – ни миссии, ни серьезного наблюдения, которые предотвращали бы нарушение режима прекращения огня. Анджей Каспшик, специальный представитель т. н. Минской группы ОБСЕ, заседает в Тбилиси и посещает зону конфликта время от времени. Поскольку как Азербайджан, так и Армения больше верят в язык оружия и военную машину, находящуюся в постоянной боевой готовности в качестве сдерживающего фактора, нежели в благоприятное воздействие присутствия международного миротворца. Более того, азербайджанцы с недоверием относятся к российским миротворцам, а для армян другие варианты не подходят.
От обеих сторон исходит скорее желание дать шанс войне, которое проиллюстрировано высказываниями из более высоких кругов, например: «Без Карабаха государственность Азербайджана несовершенна» или «Если они (азербайджанцы) желают войны, мы им ее предложим». У внешних сил не остается другого выбора, кроме как подстрекать своего ближайшего союзника к войне (Турция), звонить сторонам конфликта с уговорами успокоиться (Россия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Иран), либо выражать озабоченность и неспособность повлиять на ситуацию (ООН и Европейский союз).
Нынешние боевые действия отличаются от предыдущих попыток разжечь конфликт. Во-первых, это систематически организованные атаки по всей линии соприкосновения, а также вдали от нее, в приграничных районах между Арменией и Азербайджаном. Во-вторых, масштабность атак, затронувших гражданские объекты и явная готовность обеих сторон к тотальной войне – отсюда введение военного положения и всеобщая мобилизация. В-третьих, отсутствие силы сдерживать войну – общественное мнение также отражает готовность к войне. В-четвертых, региональные сверхдержавы держатся в тени: в Соединенных Штатах Америки готовятся к президентским выборам, авторитет России как нейтрального посредника подвергают сомнению не только Азербайджан, но и Армения.
В-пятых, вероятность локальной войны сейчас гораздо выше, чем когда-либо. Без прямого вмешательства Турции гарантии безопасности России не будут применяться в отношении Армении в случае Карабахского конфликта. В-шестых, весь мир охвачен второй волной коронавируса и не может в полной мере оценить все угрозы в старых очагах напряжения.
Анатомия конфликта
Карабахский конфликт – это давнее неразрешенное противостояние между армянами и азербайджанцами с определенными территориальными и этнокультурными особенностями. Позиции сторон настолько радикальны, что для компромисса не остается места. Для армян решение значит «освобождение» от турецко-мусульманского гнета и признание права карабахских армян на самоопределение, для азербайджанцев это означает конец «оккупации» со стороны армян и возвращение беженцев домой. Фактически, для армян конфликт давно решен. Однако азербайджанцы не приемлют подобного рода «решение» и желают восстановить свое положение на утраченных территориях.
Мало того, что карабахские армяне контролируют в значительной степени территории в пределах бывшей Нагорно-Карабахской области, они смогли занять почти вдвое большую территорию вокруг него. Эти территории, занятые в 1993 году, изначально предназначались для буферизации и рассматривались как своего рода ценный товар для обмена на мир и признание. Если «земля в обмен на мир» вызывала отклик у сторон на рубеже веков – армяне были готовы отказаться от пяти районов, которые они оккупировали в Азербайджане (Джебраильский, Кубатлинский, Зангеланский, Агдамский, Физулинский районы), и азербайджанцы продемонстрировали готовность провести референдум о будущем статусе Нагорного Карабаха после возвращения беженцев, то к 2010 году и эти лучи надежды погасли навсегда. Тот самый товар для обмена стал «освобожденной исконной территорией Армении», населенной беженцами армянского происхождения из Среднего Востока. Заселение оккупированных территорий не так широко развернуто, как, например, на контролируемом Израилем Западном берегу, однако правовая сторона такой деятельности вызывает сомнения.
Армяне в глазах азербайджанцев - «невидимые враги среди своих», что-то похожее встречалось в определении евреев нацистами в 1930-е годы. В настоящее время армяне в Азербайджане не проживают; граждане Армении и все иностранные граждане с армянским именем не имеют возможности въехать в страну. Поскольку межнационального общения на каждодневной основе нет, дегуманизация армян приняла угрожающие размеры в глазах азербайджанцев. Образы, демонизирующие армян, призывают отчаянных молодых людей браться за оружие. Столкновения с армянами могут происходить в любой точке мира, где проживают представители этой национальности.
Армяне, в свою очередь, по-прежнему живут с комплексом жертвы. Азербайджанцы предстают в глазах армян не азербайджанцами, а турками, т. е. теми, кто в равной степени виновен в организации геноцида. Неудивительно, что в повседневную речь проникло выражение «наш враг». Это особенно верно, если невозможно избежать «тех, о ком мы не говорим». Невозможно прийти к миру, игнорируя другую сторону и не пытаясь понять ее опасений.
Фрустрация и ее последствия
Один из наиболее часто задаваемых вопросов при эскалации конфликта: «Почему именно сейчас?» О внутренних и внешних обстоятельствах уже достаточно сказано. Однако стоит еще поговорить о фрустрации.
У меня нет ни малейшего сомнения, что азербайджанцы первыми спустили курок. У них на это гораздо больше причин. Ведь, несмотря на резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года (822, 853, 874, 884), армянская оккупация продолжается. Хуже того, в глазах азербайджанцев это либеральное лицемерие, когда Запад явно встал на сторону Молдовы, Грузии и Украины, а на вопрос о Нагорном Карабахе смотрит сквозь пальцы. Особенно заметно это по реакции Запада на аннексию Крыма. Санкции, хоть и неэффективны, однако их все равно ввели против России. Однако к Армении амбивалентное отношение. Запад считает армян страдающей стороной и стремится поддерживать право карабахских армян на самоопределение, потому что все другие способы мирного сосуществования с азербайджанцами исчерпаны.
Похоже, азербайджанцы потеряли веру в существующие нормы международного права, которые не позволяют при росте напряжения между самоопределением и территориальной целостностью без проблем создать новую государственность. Особенно, если для этого используется сила третьей страны. По мнению азербайджанцев, мирный процесс означает учет в первую очередь интересов армян – постепенное признание отделения Нагорного Карабаха. Даже когда мирный процесс приостановлен, замороженное состояние конфликта позволяет Армении интегрировать захваченные территории со своими собственными.
Таким образом, перед Азербайджаном стоит выбор – играть в юридическую сегрегацию или наблюдать, как Нагорный Карабах и оккупированные территории постепенно исчезают из поля зрения, а международное сообщество не реагирует на это. Если исключить применение силы в такой ситуации, то авторитарный лидер Азербайджана, Ильхам Алиев, оказывается перед угрозой смены режима. Отчаяние ведет к войне, а война обеспечивает мир. Это неприятный, однако вполне реалистичный вывод.