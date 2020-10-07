Роботы всё больше заменяют людей на стройках

Сносить 70-метровый дымоход на текстильном предприятии Wendre в Пярну был отправлен робот. Робот был на одном краю крана, а в корзине на другом конце находился оператор. Другими словами, робот сносит дымоход, чтобы обеспечить безопасность человека, а всю работу по принятию решений по-прежнему выполняет настоящая нейронная сеть - человеческий мозг.

Доля роботов в строительном секторе быстро растет. Таких роботов, которых можно использовать круглосуточно.

Речь идет не только о строительной технике, но и устройствах для строительного надзора. Оснащенные сенсорами роботы, способные летать, передвигаться по рабочей местности на колесах или гусеницах могут давать прекрасный обзор качества и состояния строительных работ.

Это, конечно, предполагает, что все строительные работы будут подчиниться принципам BIM. BIM означает, что как проектирование, так и строительство и строительный надзор осуществляются на основе пространственной информационной модели. Однако определить, соответствует ли реальный проект разработанной модели могут только роботы.

Помимо роботов-наблюдателей на стройках появляются также роботы, которые умеют строить кирпичные и блочные стены, и, конечно же, гигантские 3D-принтеры, благодаря которым можно построить целый дом или модульные здания.

В 2019 году агентство Tractica, описывая рынок строительных роботов, отметило, что в 2018 году было продано менее 200 устройств. В этом году глобальный объем продаж прогнозирует продажу около 500 устройств, а объем рынка в 2025 году будет составлять уже 1500 различных строительных роботов. Финансовый размер рынка в 2025 году оценивается примерно в 250 миллионов долларов, что может показаться небольшим, но все же означает пятикратное увеличение по сравнению с сегодняшним днем.

Растущий рынок и ожидания новых решений также могут стать вызовом для местных робототехников.