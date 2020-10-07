Грузовик Coop попал в ДТП

И хотя среди прочих на место происшествия прибыли медики, водителю их помощь не понадобилась, он отделался лишь испугом. Основная нагрузка легла на спасателей, так как в одном из баков грузовика произошла утечка. Чтобы откачать топливо, была вызвана подмога, находившаяся в тот момент в 50 км от Вильянди. Таким образом, на месте происшествия работали спасатели Пыльтсамаа и Вильянди.

Полицейские установили, что водитель трезв и имеет водительские права. Как спасатели, так и полицейские отметили, что речь идет о счастливой случайности. Во-первых, в ДТП никто не пострадал, а, во-вторых, фура с грузом не перевернулась набок, когда съехала на обочину. Чтобы вернуть грузовик на дорогу, придется отсоединить прицеп и задействовать спецтехнику.