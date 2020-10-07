Архитектурный перл ⟩ Фривольный силуэт новой церкви в Йыгева рассмешил пользователей социальных сетей

Йыгеваcкий приход EELK несколько лет назад заказал у архитекторов проект новой церкви. Особая архитектура культового сооружения вызвала у местных жителей смешанные чувства: кто-то откровенно потешался над проектом, а кто-то высказался критически. Но некоторым кажется, что церковь, строящаяся при поддержке государства, под определенным углом напоминает мужские гениталии.