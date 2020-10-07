Архитектурный перл ⟩ Фривольный силуэт новой церкви в Йыгева рассмешил пользователей социальных сетей

В социальных сетях распространяется сделанный по мотивам проекта новой церкви в Йыгева логотип города, пишет Kodustiil.
Йыгеваcкий приход EELK несколько лет назад заказал у архитекторов проект новой церкви. Особая архитектура культового сооружения вызвала у местных жителей смешанные чувства: кто-то откровенно потешался над проектом, а кто-то высказался критически. Но некоторым кажется, что церковь, строящаяся при поддержке государства, под определенным углом напоминает мужские гениталии.
«Правительство республики подарило жителям Йыгева миллион евро на строительство церкви, - пишут пользователи Facebook, - мы тоже делаем вам подарок. Уважаемые жители Йыгева, вот новый логотип вашего города».
Vabariigi Valitsus kingib Jõgeva rahvale kiriku ehituseks miljoni, ega me ei saa ka kingitust tegemata jätta. Head jõgevlased, siin teile linna uue maamärgiga logo.Posted by Arhitektuuripolitsei on Teisipäev, 6. Oktoober 2020