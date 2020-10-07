Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло на 56 человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирус диагностирован у 29 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 16, в Тартумаа — три, в Вырумаа и Пярнумаа — по два, в Ляэнемаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. В двух коронапозитивных случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,47.

Из новых случаев в Харьюмаа (22 из них в Таллинне) пять завезены из-за границы (Европейский союз, Украина и Ирак), в двух случаях заражение произошло в кругу семьи и еще в двух — на работе. В трех случаях источник заражения неизвестен, обстоятельства остальных эпизодов устанавливаются.

Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами, крупнейшим из которых является очаг в Восточно-Таллиннской центральной больнице, где, помимо 25 сотрудников, заразились 14 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе. В очаге в Ляэнемереской гимназии насчитывается 29 учащихся и десять учителей. С первым очагом на рабочем месте связаны 30 человек, со вторым очагом на рабочем месте — семь, с третьим — тоже семь. Со вспышкой в кругу семьи и знакомых связано пять случаев заболевания.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится более 2200 человек, из которых больны 370.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа два имеют отношение к заражению на рабочем месте, обстоятельства остальных эпизодов уточняются. Всего в Идаском регионе 11 активных очагов. С самым большим очагом заражения, то есть очагом в кругу знакомых связано 30, с первым очагом на рабочем месте в Силламяэ — 14 и со вторым очагом на рабочем месте в Силламяэ — девять человек. Очаг в основной школе Таммику охватил 12 человек, с очагом в Кесклиннаской основной школе в Кохтла-Ярве связано семь случаев заболевания, со вторым очагом заражения в кругу семьи и знакомых в Ида-Вирумаа — восемь человек, и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве – пять человек. С очагом в Йыхвиской гимназии связано семь человек, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — семь заболевших (пять клиентов и два работника). Очаг в Силламяэской Ванналинаской школе затронул восемь человек, а вспышка в увеселительном заведении насчитывает девять случаев заражения в Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 900 человек, из которых заражены 189.

Обстоятельства новых случаев в Вырумаа устанавливаются. Всего под наблюдением Лыунаского регионального отделения почти 200 человек, из которых больны 66 человек. В регионе одна активная вспышка на рабочем месте (в Вырумаа), к которой имеют отношение 24 человека.