Ср, 7.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд
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  • Канцлер юстиции выявила недостатки в постановлении Ааса о запрете полетов в Турцию и другие страны

Канцлер юстиции выявила недостатки в постановлении Ааса о запрете полетов в Турцию и другие страны

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Приказ министра экономики и инфраструктуры, которым в том числе были запрещены авиаперелеты в третьи страны, содержал в себе ряд недостатков, считает канцлер юстиции Юлле Мадизе, пишет Rus.ERR.

Об этом говорится в ответе Мадизе Союзу туристических фирм, обратившегося к ней с просьбой дать оценку соответствующей директиве.

Канцлер права не высказалась по поводу необходимости ограничений полетов или законности такого постановления, но отметила, что оно не было достаточно обоснованным, а переходный период для введения ограничений был слишком коротким. 

По словам Юлле Мадизе, не трудно было бы выслушать мнение туристических компаний и операторов прежде, чем запрещать полеты.

Свою позицию она донесла и до самого Таави Ааса.

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