Канцлер юстиции выявила недостатки в постановлении Ааса о запрете полетов в Турцию и другие страны

Об этом говорится в ответе Мадизе Союзу туристических фирм, обратившегося к ней с просьбой дать оценку соответствующей директиве.

Канцлер права не высказалась по поводу необходимости ограничений полетов или законности такого постановления, но отметила, что оно не было достаточно обоснованным, а переходный период для введения ограничений был слишком коротким.

По словам Юлле Мадизе, не трудно было бы выслушать мнение туристических компаний и операторов прежде, чем запрещать полеты.