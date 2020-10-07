Канцлер юстиции выявила недостатки в постановлении Ааса о запрете полетов в Турцию и другие страны

Приказ министра экономики и инфраструктуры, которым в том числе были запрещены авиаперелеты в третьи страны, содержал в себе ряд недостатков, считает канцлер юстиции Юлле Мадизе, пишет Rus.ERR.
Об этом говорится в ответе Мадизе Союзу туристических фирм, обратившегося к ней с просьбой дать оценку соответствующей директиве.
Канцлер права не высказалась по поводу необходимости ограничений полетов или законности такого постановления, но отметила, что оно не было достаточно обоснованным, а переходный период для введения ограничений был слишком коротким.
По словам Юлле Мадизе, не трудно было бы выслушать мнение туристических компаний и операторов прежде, чем запрещать полеты.
Свою позицию она донесла и до самого Таави Ааса.