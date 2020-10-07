Исследование: коронавирус распространяется в Эстонии в том числе и бессимптомно

С 21 сентября по 1 октября были протестированы 2532 человека. Ученые обнаружили пятерых зараженных, у которых не было ярко выраженных признаков заболевания и которые не знали о своем контакте с больным человеком. Таким образом, общее число зараженных среди взрослых жителей Эстонии, по оценке ученых, может составлять от 800 до 5200 человек, пишет Postimees.
По словам руководителя исследования, профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, нынешнее число зараженных сравнимо с концом апреля, однако серьезность обнаруженных случаев заболевания отличается. «По сравнению с весной способность тестировать значительно улучшилась. Сейчас тестируют значительно больше людей и подчеркивается, что к семейному врачу следует обращаться и с очень легкими симптомами заболевания. Поэтому мы обнаруживаем больше зараженных с легкими симптомами в ходе своего исследования», - пояснила Калда.
Тестам, проведенным в ходе исследования, предшествовали интервью, в ходе которых спрашивали и о том, что делали люди, чтобы избежать заболевания. Профессор Рут Калда констатировала, что к мерам предосторожности по сравнению с началом пандемии стали относиться более легкомысленно. Так, например, сознательное избегание прямых контактов уменьшилось и среди молодежи, и среди лиц среднего возраста. Также представители этих возрастных групп меньше стали следовать правилу безопасной дистанции. «Если в ходе исследования в апреле-мае мы видели, как тщательно люди следуют этому правилу, то в сентябре это делали лишь треть опрошенных», - пояснила Калда.
Калда напоминает, что, поскольку исследование говорит о скрытом распространении вируса, наилучший способ защитить себя – следовать требованиям безопасности. «Многие зараженные не знают о том, что заражены, поэтому не могут воздержаться от контактов. В связи с этим разумно строго рекомендовать носить маски в общественном транспорте и общественных местах, в первую очередь, во внутренних помещениях, где невозможно держать дистанцию», - сказала Калда. Также может помочь мобильное приложение HOIA, которое быстро сообщает о возможном близком контакте с носителем вируса.
Исследование проводят ученые Тартуского университета в сотрудничестве с Kantar Emor, Medicum Eriarstiabi и SYNLAB Eesti.