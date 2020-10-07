Исследование: коронавирус распространяется в Эстонии в том числе и бессимптомно

По словам руководителя исследования, профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, нынешнее число зараженных сравнимо с концом апреля, однако серьезность обнаруженных случаев заболевания отличается. «По сравнению с весной способность тестировать значительно улучшилась. Сейчас тестируют значительно больше людей и подчеркивается, что к семейному врачу следует обращаться и с очень легкими симптомами заболевания. Поэтому мы обнаруживаем больше зараженных с легкими симптомами в ходе своего исследования», - пояснила Калда.

Тестам, проведенным в ходе исследования, предшествовали интервью, в ходе которых спрашивали и о том, что делали люди, чтобы избежать заболевания. Профессор Рут Калда констатировала, что к мерам предосторожности по сравнению с началом пандемии стали относиться более легкомысленно. Так, например, сознательное избегание прямых контактов уменьшилось и среди молодежи, и среди лиц среднего возраста. Также представители этих возрастных групп меньше стали следовать правилу безопасной дистанции. «Если в ходе исследования в апреле-мае мы видели, как тщательно люди следуют этому правилу, то в сентябре это делали лишь треть опрошенных», - пояснила Калда.

Калда напоминает, что, поскольку исследование говорит о скрытом распространении вируса, наилучший способ защитить себя – следовать требованиям безопасности. «Многие зараженные не знают о том, что заражены, поэтому не могут воздержаться от контактов. В связи с этим разумно строго рекомендовать носить маски в общественном транспорте и общественных местах, в первую очередь, во внутренних помещениях, где невозможно держать дистанцию», - сказала Калда. Также может помочь мобильное приложение HOIA, которое быстро сообщает о возможном близком контакте с носителем вируса.

Исследование проводят ученые Тартуского университета в сотрудничестве с Kantar Emor, Medicum Eriarstiabi и SYNLAB Eesti.