Finnair сокращает зимние рейсы из-за отсутствия спроса

"В зимнем сезоне сохранены критически важные маршруты, потому что финскому обществу и экспортной промышленности нужны международные авиасообщения. Мы, однако, не сможем выполнить все намеченные рейсы, потому что ограничения на поездки и эпидемия коронавируса сильно сократили спрос на билеты", - сообщает коммерческий директор Finnair Оле Орвер в пресс-релизе.

Авиакомпания делает акцент на рейсах в Токио, Сеул, Гонконг, Шанхай, Нанкин и Бангкок.

В Финляндии Finnair зимой выполнит часть рейсов в Ивало, Йоэнсуу, Ювяскюля, Каяани, Кеми, Киттиля, Коккола, Куопио, Куусамо, Мариехамн, Оулу, Рованиеми и Вааса. Все рейсы в Турку и Тампере отменены до весны.

Зависимо от развития спроса, в расписании авиарейсов в Лапландию возможны изменения.

До пандемии коронавируса Finnair выполнял 350 авиарейсов в более чем сто городов в Европе, Азии и Северной Америке.