Новый глава Департамента здоровья: ношение маски в помещениях должно стать нормой

По словам нового гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, весенний локдаун нанес ущерб всем слоям общества. Он отметил, что для продолжения нормальной жизни ношение маски в общественных помещениях должно стать новой нормой, пишет ERR.
«Это одно из убеждений, которое должны изменить жители Эстонии. И ношение маски должно стать нормой в том смысле, что она у вас в кармане, она с вами, и вы надеваете ее, когда чувствуете, что риск заражения для вас наиболее высок», - сказал он в эфире Esimene stuudio.
Он отметил, что, принимая во внимание похолодание и места, где инфекция может внутри здания значительно быстрее передаваться от человека к человеку, его рекомендация - носить маску.
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