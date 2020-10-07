Новый глава Департамента здоровья: ношение маски в помещениях должно стать нормой

«Это одно из убеждений, которое должны изменить жители Эстонии. И ношение маски должно стать нормой в том смысле, что она у вас в кармане, она с вами, и вы надеваете ее, когда чувствуете, что риск заражения для вас наиболее высок», - сказал он в эфире Esimene stuudio.