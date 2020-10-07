ФОТО: BBC News

Группа Pussy Riot вывесила радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховном суде, Министерстве культуры и ОВД по району Басманный.

Участники Pussy Riot провели акцию против гомофобии, вывесив радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный.

Во время акции возле здания ФСБ задержали журналиста «Радио Свобода» Артема Радыгина. У администрации президента задержали корреспондента Sota Дениса Стяжкина.

«Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы - дарим всем. "Радуга - это солнце после дождя", - сказали вы. Но мы - те, кто делает все, чтобы это солнце, наконец, появилось», - обратились участники акции к Владимиру Путину, которому сегодня исполняется 68 лет.

В день рождения Путина Pussy Riot вывесили радужные флаги на самых главных символах российской государственности: на ФСБ на Лубянке, Администрации Президента, Верховном суде, Министерстве культуры и ОВД по району Басманный.



И потребовали легализовать однополые браки 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/QKhGP1kORH — nadya (@tolokno) October 7, 2020

Флаг на здании администрации президента. ФОТО: Pussy Riot

Pussy Riot требует расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу.

Также организаторы акции требуют принять закон, запрещающий дискриминацию про принципу гендера и сексуальной ориентации, легализовать однополые партнерства, и отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.