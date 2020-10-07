Исследование: на дне Мирового океана лежат 14 миллионов тонн микропластика

Исследователи говорят, что работа, опубликованная в научном издании Frontiers in Marine Science, является первой глобальной оценкой микропластика на океаническом дне - кусочков пластика размером менее пяти миллиметров. Обычно микропластик появляется после разложения пластика в морской воде. При этом микрочастицы, отмечают ученые, «поглощаются широким кругом морских видов», что оказывает негативное воздействие на их организм.

С помощью роботизированной подводной лодки команда экспертов собрала образцы глубоководных отложений на глубине до 3000 метров с шести мест в Большом Австралийском заливе, на расстоянии до 380 километров от побережья Южной Австралии. Анализ 51 отобранной пробы показал, что на грамм осадка в среднем приходится 1,26 куска микропластика.

Ученые предполагают, что на дне океана в 34 раза больше пластика, чем на поверхности. Расчеты были сделаны на основе другого исследования, в котором говорится, что на поверхности мирового океана плавает 250 тысяч тонн пластика.

Ученые назвали пластиковый мусор «одной из основных экологических проблем этого поколения». По их мнению, проблема будет только ухудшаться, поскольку в ближайшие годы ожидается рост производства пластика и загрязнения окружающей среды.

Недавнее исследование показало, что даже если человечество осуществит немедленные и скоординированные на глобальном уровне усилия по сокращению потребления пластика, до 2040 года все равно останется около 710 миллионов метрических тонн пластика, которые будут загрязнять окружающую среду.