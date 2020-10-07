Люди трудоспособного возраста в Эстонии сейчас заражаются в основном на работе и дома

«Самая серьезная проблема сейчас заключается в том, что люди с симптомами заболевания все равно продолжают ходить на работу», — пояснила Хярма.

По ее словам, в случае недомогания следует связаться со своим семейным врачом и, если симптомы налицо, не стремиться любой ценой попасть на работу.

Хярма добавила, что люди старшего возраста заражаются в основном дома, от своих близких.

«Поэтому самая важная мысль заключается в том, что мы должны беречь пожилых людей и следить за тем, чтобы инфекция не передавалась бы им», — пояснила она.

Как отметила Хярма, на сегодня доля ввезенных в Эстонию случаев инфицирования сократилась, тогда как абсолютное число заражений остается без изменений. «Немного выросло количество заражений из неизвестных источников», — добавила она.

По первоначальным данным, за минувшие сутки в Эстонии выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего было проведено более 1000 тестов. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние две недели составляет 49,14 случая на 100 000 жителей.

Об этом в среду сообщил Департамент здоровья, отметив, что больше всего положительных результатов тестов — 16 — получено в Харьюском уезде.

По состоянию на утро 7 октября, в больницах находится 39 пациентов с коронавирусом. Трое пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Представленные в среду утром данные являются первоначальными, во второй половине дня поступят уточненные сведения.