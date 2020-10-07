Компенсация расходов ⟩ Коронакризис крупнейших транжир не запугал

За 300 евро от налогоплательщика Ляэнеметс снял и смонтировал ролик, знакомящий с его позицией по рынку труда.

Если смотреть на расходы на связь и почту, за Коробейником идут реформисты Таави Рыйвас (1704 евро), Йоко Алендер (1507 евро) и Ханно Певкур (1481 евро). Среди центристов больше всех по телефону наговорил Яанус Карилайд (1140 евро, то есть в среднем на 190 евро в месяц), который добавил, что внутри суммы есть расходы на передачу данных и чтение платных газет.

Андрей Коробейник, который весной активно рекламировал свои публикации в Facebook, сказал, что за это компенсаций он не просил: «За рекламу в FB или, например, за избирательную кампанию в ЕП ничего платилось из компенсации расходов».

Трудно понять, а проверить невозможно

Эпп-Маре Кукемельк. ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Вопрос к руководителю по связям с общественностью Рийгикогу Эпп-Маре-Кукемельк.

- Кто и как определяет, были ли расходы парламентария связаны с работой и не нарушается ли Закон о партиях, который определяет использование общественных средств депутатом или его партией на предвыборную кампанию?

- Комиссия по надзору за финансированием партий обсудила это два года назад с чиновниками Канцелярии Рийгикогу, которые признали, что местами сложно понять связь расходов депутата с работой и тем, что делать, если покажется, что расходы, которые просят компенсировать, связаны скорее с предвыборной кампанией. Чиновники остались при мнении, что у комиссии нет законного основания для проверки расходов депутатов парламента. Таким образом, оценка находится в компетенции канцелярии.

Депутат парламента имеет право делать подарки на представительские расходы, в том числе, дарить книги, как это делает центрист Михаил Стальнухин. Депутат сам знает, что он сделает на полученную компенсацию, а оценку его поведению даст избиратель – такова позиция Канцелярии Рийгикогу. Чиновники признают, что пространства для маневра в толковании компенсации расходов в представительских расходах и расходах на приемы много, но никто не будет спрашивать, является ли книга детской и кто ее автор.

- Дозволено ли компенсировать перевод на эстонский язык публикаций в социальных сетях, как это делает центристка Мария Юферева-Скуратовски?

- Если она хочет поделиться с избирателями связанными с ее работой материалами, то приемлема и компенсация расходов на этот перевод.