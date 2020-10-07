Компенсация расходов ⟩ Коронакризис крупнейших транжир не запугал

Депутат парламента Михаил Стальнухин (Центристская партия) единственный из членов Рийгикогу истратил за первую половину этого года всю положенную ему компенсацию. Кроме зарплаты ему позволено компенсировать за счет налогоплательщика всевозможные представительские расходы в размере 7506 евро – и это за полгода. Значительная сумма, 5594 евро, ушла у Стальнухина на написанные им самим книги, пишет Postimees.
Самым большим транжирой депутатских компенсаций оказалась фракция Центристской партии, которая израсходовала 75,4 процента предназначенной на это суммы. Самыми скромными оказались депутаты от партии «Отечество», которые потратили 51 процент выделенных средств. Всего члены парламента забрали в качестве компенсации сумму в размере 490 000 евро.
Член Рийгикогу Сийм Похлак (EKRE) оказался единственным, кто не использовал ни цента из положенной ему компенсации.
Представительские расходы и расходы на приемы влетают в копеечку
Целью ознакомления с полугодовыми компенсациями было рассмотреть, как много денег народные избранники потратили в дополнение к обычным расходам во время коронакризиса. С 12 марта по 17 мая в стране действовало чрезвычайное положение, когда и у многих депутатов рабочие совещания проходили виртуально, что позволяло сэкономить на транспортных расходах. Встреч в одном помещении происходило меньше, поэтому можно предположить, что и встреч с избирателями не было. При сравнении данных этого года с данными первого полугодия 2018 года выясняется, что за шесть месяцев бескризисного года депутаты потратили на компенсации примерно на 37 500 евро больше, то есть 527 483 евро.
В данных этого года в перечне расходов депутатов в глаза бросается строчка Михаила Стальнухина, согласно которой депутат оказался на недосягаемой высоте от своих колен: с января по июнь он потратил на представительские расходы и расходы на приемы 6170 евро, то есть в среднем 1028 евро в месяц. Представительскими расходами и расходами на приемы считаются расходы на аренду помещений, презентационной техники, аренду представительской одежды.
Если внимательнее просмотреть представленные Стальнухиным документы, выясняется, что большая часть представительских расходов была потрачена на сувениры, а в действительности - на раздачу написанных им самим книг. Если быть точнее, то он подарил своим избирателям 496 собственных книг на сумму в 5594 евро. Главным образом, речь идет о детских книгах на эстонском и русском языках, которые были опубликованы в период с 2016 по 2019 годы.
В 2017 году Стальнухин попросил компенсировать ему сумму в 4300 евро за детские книги собственного сочинения. Тот же почерк просматривается в компенсации расходов первого полугодия 2018 года, когда депутат парламента раздал в качестве сувениров 168 книг, которые обошлись налогоплательщику в 1980 евро. Это составляет значительную часть компенсированных ему за первое полугодие представительских расходов. Как видно, Стальнухин продолжает в том же духе.
«Как бояться, если страха вообще нет или Истории с чердака», «Зубастый портфель или Истории из зоопарка», «Любимые штаны хозяина или Истории с улицы» (эст. «Kuidas karta, kui üldse hirmu ei ole ehk Pööningulood», «Hambuline portfell ehk Loomaialood», «Peremehe lemmikpüksid ehk Tänavalood») вот лишь некоторые примеры названий книг Стальнухина. По его словам, политик на год выбрал три нарвских детских сада, в которых каждому ребенку на день рождения дарят какую-нибудь книгу. «Посещаю эти учреждения раз в месяц. Принимаю участие в соответствующих мероприятиях, встречаюсь с работниками детских садов и родителями», - объяснил Стальнухин.
Таких мероприятий в год у него обычно 20-30: «В этом году вирус не позволял делать это в течение двух месяцев, то есть так же часто, как в предыдущие годы, но, несмотря на это, такие мероприятия происходили».
В то же время, Стальнухин систематически, каждый месяц и во время чрезвычайного положения, выставлял счета за книги.
Для сравнения: второе место в таблице представительских расходов членов парламента занимает Тийт Кала (EKRE), чьи расходы составляют 3892,82 евро. В плане представительских расходов в верхней части таблицы за Стальнухиным идут именно депутаты от EKRE, у пятерых из которых представительские расходы превышают сумму в 3000 евро (кроме Кала, есть еще Анти Пооламетс, Рихо Брейвель, Марри Аарт и Уно Каскпейт).
Из документов о расходах выясняется, что в первой половине года депутаты от EKRE проводили большое количество встреч с избирателями по всей Эстонии, оплачивая и транспортные расходы, и аренду помещений.
Что и как компенсируется народным избранникам?
На основании документов о расходах депутату парламента компенсируют связанные с работой расходы в объеме до 30 процентов от оклада члена Рийгикогу.
В 2020 году зарплата простого члена парламента составляет 4330 евро и 15 центов.
Индексированная предельная ставка составляет 6661 евро и 77 центов.
Расходами, связанными с работой депутата парламента, являются расходы на транспорт, связь и почту, командировки, офисные расходы, расходы на обучение, представительские расходы и расходы на приемы, расходы на переводчиков, расходы на размещение, а также расходы на исследования и экспертизы.
Члену парламента не компенсируют расходы на приобретение имущества.
Источник: riigikogu.ee
«Встречи проходили в дозволенных пределах, в том числе и на свежем воздухе. Все меры предосторожности были учтены, и негативных последствий не выявлено», - уточнил Кала. В то же время, еще находясь в оппозиции прежнего состава парламента, EKRE выступала за отмену выплаты компенсаций, и в 2015 году они подавали в производство соответствующий законопроект.
Свою часть в представительских расходах, что понятно, занимает возложение цветов и венков, например, у какого-то памятника или в какую-то годовщину, также сувениры (начиная со светоотражателей и шоколада, и заканчивая кружками и шелковыми галстуками).
В первых рядах транжир представительских расходов можно найти и социал-демократа Катри Райк (3325 евро). Больше всего Райк тратит в Ида-Вирумаа. «Значительные суммы потрачены на прием школьников и других гостей (не в ковидное время) и празднование Женского дня в Нарве, а также на благодарственные мероприятия», - объяснила Райк.
Перевод публикаций в социальных сетях
Канцелярия Рийгикогу возмещает парламентариям и связанные с работой Рийгикогу расходы на переводы документов и фоновой информации. Центристска Мария Юферева-Скуратовски пользуется этой услугой в социальных сетях: «Поскольку я публикую информацию в социальных сетях и статьи в СМИ на двух языках (эстонский, русский), то пользуюсь и услугами переводчиков», - объяснила Юферева-Скуратовски, которая попросила компенсировать ей 1100 евро.
Одним из крупнейших пользователей услуг переводчиков стала и Катри Райк (1405 евро), у которой в социальных сетях кроме эстоноязычной есть и русскоязычная страница, но о компенсации расходов на ее перевод Райк в комментариях не упомянула.
«Русский избиратель нуждается в информации и пояснениях. В кризисное время я попросила перевести разные информационные материалы. Статьи я пишу и для русскоязычных порталов, и для республиканских и местных газет», - сказала Райк.
В первое полугодие этого года Канцелярия Рийгикогу компенсировала, например, публикации в Facebook Лаури Ляэнеметса (СДПЭ). Чтобы публикацию увидело как можно больше людей, Ляэенеметс сначала попросил компенсировать 20 евро за использованное 4-5 мая усиления публикации. А в ходе длившейся с 17 по 22 мая кампании он знакомил читателей Facebook со своим видением мер на рынке труда, за что заплатил 48 евро.
Компенсация расходов на покупку рекламы в социальных сетях оказалась в фокусе внимания в 2018 году, когда из представленных документов выяснилось, что тогдашний руководитель фракции EKRE Мартин Хельме попросил компенсировать ему расходы на усиление публикаций в Facebook в размере 730 евро. Основным вопросом было, знакомит ли депутат парламента читателей социальной сети со своей работой и встречаясь с избирателями лично или речь идет о кампании партии. «Политическая реклама и пропагандирование мировоззрения – это все же работа партии, а не депутата», - сказал заместитель председателя Комиссии по надзору за финансированием партий Каарел Таранд.
Самые большие расходы на командировки в первой половине года были у Хелле-Мооники Хельме (EKRE), которая в начале февраля ездила в США. Компенсированные ей 3601 евро включали в себя как билеты, так и проживание. В начале года Хельме как член эстонской делегации ездила встречаться с американскими политиками: «Я платила и сама. Все было официально».
Со своими расходами на командировки в 2277 евро в глаза бросается и Свен Сестер («Отечество»), который до коронакризиса успел съездить в Хорватию, Брюссель, Вену, но основные расходы были связаны с Индией. «Если в случае таких парламентских визитов обычной является практика, когда на месте расходы покрывает принимающая сторона, то в этот раз договорились, что в случае двусторонних визитов все расходы (даже повседневный транспорт делегации между министерствами, парламентом, аналитическими центрами, зонтичными организациями) стороны несут сами», - сказал Сестер. В Индию ездила и реформистка Йоко Алендер.
По расходам на поездки в лидерах находится и Стальнухин. Расходы на поездки в размере 1107,09 компенсировали политику, который раньше говорил, что у него прав нет, его возит жена. Большая часть средств была потрачена на билеты на поезд, расходов на автолизинг в документах этого года нет.
«Я живу в Нарве, перемещаюсь между домом и Таллинном в среднем восемь раз в месяц», - объяснил Стальнухин. Он добавил, что при поездках на машине с женой деньги тратятся на топливо, которое он оплачивает выданной канцелярией Рийгикогу карточкой.
Достаточно большие счета на компенсацию расходов на поездки выставил социал-демократ Кальви Кыва (6124 евро, то есть 1020 евро в месяц). «В связи с тем, что заседания парламента проходили в понедельник и среду, пришлось чаще ездить в Таллинн. Также в этот период я избегал поездок в общественном транспорте», - так Кыва охарактеризовал полгода коронакризисного времени. Из документов о расходах выясняется, что он в полном объеме израсходовал 450 евро, предусмотренные для компенсации расходов на лизинг.
В пятерке лидеров по тратам на проезд находится и центрист Мартин Репинский, который за полгода попросил компенсировать ему 5264 евро. Если сравнить его расходы с 2017 годом, то за весь год ему компенсировали расходы на поездки в размере 10 721 евро, то есть в этом году его расходы можно сравнить с тогдашними. Разница в том, что в этом году во время чрезвычайного положения заседания парламента проводились только по понедельникам, а инфочасы - по средам. «Большая часть потраченной мною суммы связана с транспортными расходами. Да, во время чрезвычайного положения Рийгикогу работал не так, как обычно, но я был общественно активным и встречи проводились в разных форматах. Важно подчеркнуть, что я живу в Ида-Вирумаа и работаю руководителем Йыхвиского отделения Центристской партии, а потому на топливо у меня уходит значительная сумма», - сказал Репинский.
Большое количество изучающих английский язык
В первое полугодие 2020 года четверть депутатов парламента (25 народных избранников) решили повысить уровень своих знаний. Под расходы на обучение подходят курсы, семинары и конференции. И хотя большая часть обучающихся находятся в оппозиции (16 из 25), больше всех в глаза бросается бывший министр внешней торговли и инфотехологий, член правовой комиссии Керт Кинго (EKRE). Кинго попросила компенсировать ей расходы на обучение в размере 4536 евро. Большая часть расходов связана с парламентскими консультациями, которые возникали при изучении законопроектов в правовой комиссии и подготовке предложений.
«В связи с чрезвычайным положением возникла потребность в принятии многих разных поправок и уточнений в законы. Самым большим был законопроект, который охватывал 30 разных законов», - объяснила Кинго.
Председатель Партии реформ Кая Каллас ходила на курсы по управлению, которые стоят 720 евро, Кай Риммель (EKRE) за 1200 евро прошла курсы общественных выступлений. Сирет Котка (Центристская партия) ходила на презентационные курсы, а Кристина Шмигун-Вяхи (Партия реформ) прошла дополнительное обучение в Тартуском университете. Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) за 200 евро учился искусству общения.
Но особенно среди депутатов парламента популярны курсы английского языка. За 600 евро частные уроки языка брала Сирет Котка, Хейки Хапнер потратил на обучение английскому 774 евро, Тармо Круузимяэ брал уроки за 350 евро. Центрист Марко Шорин учил английский за 500 евро, а Антсу Поолметсу хватило 100 евро.
Есть и более экзотические примеры. Так, например, Пеэтер Эрнитс (EKRE) заплатил за 30 академических часов на летних курсах 280 евро и освоил испанский язык на уровень А1.1. Дмитрий Дмитриев попросил компенсировать ему 50 евро за участие в прошедшей в Таллинне конференции «Роль глобального сотрудничества при выстраивании желаемого будущего».
Среди компенсируемых депутатам парламента расходов есть также расходы на исследования и экспертизы. Точнее, имеются в виду расходы на экспертизы и исследования, необходимые при составлении законопроектов. Такой возможностью пользовались и депутаты от EKRE, и социал-демократ Евгений Осиновский. В отчете бросается в глаза то, что практически все члены фракции EKRE просили компенсировать разные исследования и экспертизы (общая сумма – 1660 евро). Если же смотреть по депутатам, то суммы очень разнятся: от 35 евро для Алара Ланемана до 449 евро Тийту Кала.
«Исследования и экспертизы заказывались по вопросам, в которых депутаты видели потребность в дополнительных исследованиях или привлечении экспертов. Насколько я помню, в первом полугодии одной из крупнейших тем стала народная инициатива, которая связана с прямой демократией», - вспомнил член фракции EKRE Сийм Похлак.
Заказавший больше всего исследований и экспертиз Тийт Кала, например, попросил о правовой помощи по законопроекту, связанному с дополнительным бюджетом в коронакризис, а точнее о правовом анализе и оценке влияния на дотации самоуправлений и собственников лесов.
Единственным членом парламента, отказавшимся от компенсации расходов в первом полугодии, стал руководитель фракции EKRE Сийм Похлак: «Я принципиально не хочу ею пользоваться». Он добавил, что некоторые расходы фракции он оплачивает из своей зарплаты.
Скромными расходами бросается в глаза Михаил Лотман («Отечество»), который потратил всего 2,6 процента от положенной ему по закону компенсации, а точнее 196 евро. 141 евро из них пошли на связь и почтовые расходы.
Кроме того, что депутаты от «Отечества» за полгода оказались самыми скромными транжирами, нужно отметить и тот факт, что после апрельского повышения зарплаты половина членов фракции возвращают эти деньги обратно (как минимум 321 евро).
Расходами на офис являются обычные канцелярские расходы, мелкая печать (визитки и пригласительные открытки), а также расходы на канцелярские принадлежности и подписку на периодику. Среди предоставленных счетов есть подписки на эстонские и зарубежные издания.
Курсы для матерей
Самые большие расходы на офис понес Андрей Коробейник (Центристская партия), который выставил в апреле канцелярии счет за мелкую печать на сумму 2400 евро.
По словам Коробейника, расходов на социальные сети внутри этой суммы нет: «В любом случае я могу справиться и сам, но иногда мне нужна помощь. Некоторые мои законотворческие инициативы находят отражение, некоторые остаются на уровне кулуарных обсуждений, некоторые пока находятся в шкафу. Всего речь идет о более чем 20 разных темах».
Под расходы на офис Мария Юферева-Скуратовски подвела организованные ею курсы для избирателей: «Встречи были предназначены для молодых матерей, как справиться с воспитанием ребенка, обычной жизнью и работой».
Самые большие болтуны и болтушки
Больше всех компенсировать свои расходы на связь и почту попросил социал-демократ Лаури Ляэнеметс: 1752 евро. Расходы на связь – это мобильная связь и интернет, а также создание сайта и расходы на аренду мобильных телефонов. Именно на развитие сайта и видео Ляэнеметс потратит большую часть компенсированных средств (1500 евро).
За 300 евро от налогоплательщика Ляэнеметс снял и смонтировал ролик, знакомящий с его позицией по рынку труда.
Если смотреть на расходы на связь и почту, за Коробейником идут реформисты Таави Рыйвас (1704 евро), Йоко Алендер (1507 евро) и Ханно Певкур (1481 евро). Среди центристов больше всех по телефону наговорил Яанус Карилайд (1140 евро, то есть в среднем на 190 евро в месяц), который добавил, что внутри суммы есть расходы на передачу данных и чтение платных газет.
Андрей Коробейник, который весной активно рекламировал свои публикации в Facebook, сказал, что за это компенсаций он не просил: «За рекламу в FB или, например, за избирательную кампанию в ЕП ничего платилось из компенсации расходов».
Трудно понять, а проверить невозможно
Вопрос к руководителю по связям с общественностью Рийгикогу Эпп-Маре-Кукемельк.
- Кто и как определяет, были ли расходы парламентария связаны с работой и не нарушается ли Закон о партиях, который определяет использование общественных средств депутатом или его партией на предвыборную кампанию?
- Комиссия по надзору за финансированием партий обсудила это два года назад с чиновниками Канцелярии Рийгикогу, которые признали, что местами сложно понять связь расходов депутата с работой и тем, что делать, если покажется, что расходы, которые просят компенсировать, связаны скорее с предвыборной кампанией. Чиновники остались при мнении, что у комиссии нет законного основания для проверки расходов депутатов парламента. Таким образом, оценка находится в компетенции канцелярии.
Депутат парламента имеет право делать подарки на представительские расходы, в том числе, дарить книги, как это делает центрист Михаил Стальнухин. Депутат сам знает, что он сделает на полученную компенсацию, а оценку его поведению даст избиратель – такова позиция Канцелярии Рийгикогу. Чиновники признают, что пространства для маневра в толковании компенсации расходов в представительских расходах и расходах на приемы много, но никто не будет спрашивать, является ли книга детской и кто ее автор.
- Дозволено ли компенсировать перевод на эстонский язык публикаций в социальных сетях, как это делает центристка Мария Юферева-Скуратовски?
- Если она хочет поделиться с избирателями связанными с ее работой материалами, то приемлема и компенсация расходов на этот перевод.