Началась большая смена собственников помещений отелей и ресторанов

«Несмотря на то, что объявления о продаже или аренде можно увидеть в витринах многих ресторанов, есть предприниматели, которые хотят начать новое дело, - сказал Ингмар Саксинг, член правления LVM Kinnisvara. - В больших городах помещения ресторанов не остаются пустыми».

По словам Саксинга, смена собственника не всегда означает, что закрывшееся кафе будет заменено новым. «Есть компании, которые просто ищут кухню, чтобы начать оказывать услуги по доставке еды, - пояснил он. - Компании ищут новые модели бизнеса, чтобы противостоять новой волне заболевания».

По словам Саксинга, поиск новых моделей наблюдается и в гостиничном бизнесе. «Если предприниматель не может действовать по-старому, он попытается начать новое направление в бизнесе и останется успешным, - отметил он. - Совершенно очевидно, что отель Palace с лучшим расположением в Таллинне, не будет стоять пустым».