Ср, 7.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В больницах Эстонии общение с пациентами хотят попробовать доверить роботам

В больницах Эстонии общение с пациентами хотят попробовать доверить роботам

Робот. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

В Эстонии изучают возможность снизить нагрузку на сектор здравоохранения с помощью роботов. Соответствующими разработками уже занимаются ученые Тартуского университета, пишет Rus.ERR.

"Мы разрабатываем роботов, главной задачей которых было бы упрощение работы медицинских сотрудников: врачей, медсестёр или, например, тех, кто доставляет еду в палаты, направляет пациентов в нужный кабинет. Каждая задача может быть автоматизирована и сейчас мы пробуем внедрить технологии настолько, насколько это возможно", - рассказал в интервью радионовостям ERR доцент кафедры коллаборативной робототехники Тартуского университета Арун Кумар Сингх.

Робот, который мог бы провожать пациентов, уже находится в процессе разработки: к настоящему моменту он умеет двигаться в пространстве, но пока не приобрёл свой окончательный облик. 

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