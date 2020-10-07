В больницах Эстонии общение с пациентами хотят попробовать доверить роботам

"Мы разрабатываем роботов, главной задачей которых было бы упрощение работы медицинских сотрудников: врачей, медсестёр или, например, тех, кто доставляет еду в палаты, направляет пациентов в нужный кабинет. Каждая задача может быть автоматизирована и сейчас мы пробуем внедрить технологии настолько, насколько это возможно", - рассказал в интервью радионовостям ERR доцент кафедры коллаборативной робототехники Тартуского университета Арун Кумар Сингх.