Суд взвесит возможность освобождения пожизненно заключенного, который убил трех человек

В сентябре 1997 года суд приговорил его к смертной казни, которая позже было заменена пожизненным заключением.

На Рождество 1994 года на хуторе в Вильяндимаа Маргус Розенберг убил троих человек: свою 28-летнюю сожительницу, нанеся ей 12 ножевых ранений, и 86-летнюю хозяйку дома, которая вмешалась в их ссору. Ей он нанес четыре удара ножом. Восьмилетнюю дочь сожительницы Розенберг сначала изнасиловал, а потом убил.