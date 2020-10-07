Ср, 7.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • Суд взвесит возможность освобождения пожизненно заключенного, который убил трех человек

Суд взвесит возможность освобождения пожизненно заключенного, который убил трех человек

Тартуский уездный суд.

ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

В начале декабря Тартуский уездный суд обсудит досрочное освобождение 59-летнего Маргуса Розенберга, приговоренного к пожизненному заключению за убийство трех человек.

В сентябре 1997 года суд приговорил его к смертной казни, которая позже было заменена пожизненным заключением.

На Рождество 1994 года на хуторе в Вильяндимаа Маргус Розенберг убил троих человек: свою 28-летнюю сожительницу, нанеся ей 12 ножевых ранений, и 86-летнюю хозяйку дома, которая вмешалась в их ссору. Ей он нанес четыре удара ножом. Восьмилетнюю дочь сожительницы Розенберг сначала изнасиловал, а потом убил. 

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