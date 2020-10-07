Полиция ищет очевидцев столкновения автобуса и автомобиля

Сегодня утром в Тарту на мосту Выйду произошла авария, в ходе которой автомобиль Volkswagen предположительно выстроился в левом ряду перед городским автобусом Scania. По словам водителя автобуса, автомобиль еще не закончил выстраиваться, когда водитель одновременно затормозил, в результате чего городской автобус Scania левым краем переднего бампера задел правый край заднего бампера Volkswagen.

Каждого, кто видел это происшествие или может дать полезную информацию о нем, которая помогла бы выяснить обстоятельства произошедшего, просят сообщить об этом в полицию по телефону 730 8814, 612 3000 или по э-мейлу louna.ate@list.politsei.ee