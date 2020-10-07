Устроившего поджог эстрады на Певческом поле мужчину взяли под стражу на два месяца

«Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял под стражу 27-летнего мужчину, пока он задержан на два месяца», - сообщила BNS пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава.

В соответствии с предъявленными подозрениями, 29 сентября в 23 часа мужчина вошел на территорию Певческого поля, поднялся к основанию певческой эстрады и с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджег деревянные конструкции эстрады. От неосмотрительного обращения с жидкостью и сам мужчина получил ожоги, а возникшее возгорание прибыли тушить спасатели.

Установленная на Певческом поле видеоаппаратура зафиксировала все действия мужчины.

По словам директора Певческого поля Урмо Саареоя, нанесенный поджогом ущерб сравнительно невелик. «Однако это не умаляет тот факт, что этот человек пришел сюда с твердым намерением уничтожить один из символических объектов нашего народа. Речь идет об исключительно бесстыдном поступке, который выглядит особенно отвратительно еще и потому, что поджигатель стал утверждать, что он тушил огонь», - отметил Саареоя.

«Скорее всего, неприятным сюрпризом для поджигателя станет то, что за происходящим на Певческом поле следят видеокамеры охраны, которые зафиксировали все его действия - то, как он вошел на территорию поля, как прошел к певческой эстраде, вылил горючую жидкость из принесенной с собой канистры, поджег, затем и сам оказался в огне, и как прибыли спасатели. Так что никаких сомнений в целях его деятельности тут нет», - добавил он.