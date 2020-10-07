Аркадий Попов: пик заболеваемости от Covid-19 в Эстонии еще не пройден

По словам Попова, последние недели с точки зрения эпидемиологов были достаточно тревожными, поскольку число инфицированных продолжало расти. «В течение трех последних дней эта тенденция все же замедлилась, хотя я пока еще не уверен, что мы уже прошли пик заболеваемости», - отметил Попов в среду.

«Нам не следует терять бдительность, поскольку численность новых инфицированных в возрастной группе 50 лет и старше продолжает расти, и по этой причине растет и число госпитализированных пациентов», - сказал Попов, добавив, что сейчас на больничном лечении находятся 39 человек, троим из них требуется вентиляция легких.

По словам Попова, от 40 до 41% инфицированных составляют люди старше 50 лет. «Давайте беречь своих родителей и пожилых людей — членов наших семей, учителей. Молодежь, которая проявляет больше активности, может в этой ситуации оказаться источником опасности для более пожилого поколения», - предостерег врач.

Он напомнил, что не за горами первые осенние каникулы в школах. «Мы настоятельно рекомендуем провести каникулы, не выезжая из Эстонии», - подчеркнул Попов.

По его словам, крайне важно надевать защитную маску в тех регионах, в которых степень инфицирования высока — например, в Таллинне и в Маарду, а также в Ида-Вирумаа и в Выруском уезде. «Маски нужны в тех местах, где не избежать тесного контакта с окружающими, например, в общественном транспорте», - пояснил Попов.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт добавил, что меры профилактики работают лучше, чем ограничения и запреты. «Мы могли все вместе сделать все для того, чтобы избежать возможных ограничений и принятия прочих радикальных мер, которые могут оказаться неизбежными, если мы утратим контроль за ситуацией», - подчеркнул мэр.

Он напомнил о важности соблюдения дистанции между людьми и, если это невозможно, то использовать защитную маску.