Дополнительный бюджет Таллинна сфокусируется на социальном благополучии горожан

Таллиннская горуправа направила в горсобрание проект дополнительного бюджета 2020 года, согласно которому общий объем бюджета увеличится на 53,38 млн евро. С принятием дополнительного бюджета уточненный объем запланированных на 2020 год доходов и планируемых расходов составит 862 267 166 евро.
По словам мэра Михаила Кылварта, несмотря на особое положение и обусловленную этим сложную экономическую ситуацию город хорошо справился.
«Стабильность и уверенная финансовая позиция города в докризисный период стали хорошей базой для того, чтобы выстоять в условиях экономического спада – при этом непрерывно обеспечивая горожан необходимыми услугами и применяя дополнительные социальные меры, - пояснил Кылварт. – С помощью новых мер мы прежде всего намерены поддержать горожан и семьи, которые в результате особого положения оказались в затруднительной финансовой ситуации. С сентября малообеспеченные семьи и родители детей с особыми образовательными потребностями в полном объеме освобождены от платы за место в детском саду. Наряду с этим город оплачивает расходы на питание и обучение детей с особыми образовательными потребностями, посещающих частные детские сады или пользующихся услугой учреждений по присмотру за детьми. Помимо прочего мы применили новые меры социальной поддержки в отношении семей, потерявших жилье из-за экономических сложностей».
В дополнительном бюджете также отражен и инвестиционный резерв за счет экстренных государственных пособий, предназначенных для инвестиций. В соответствии с решением Таллиннского горсобрания утвержден первоначальный список поддерживаемых из государственного бюджета инвестиционных проектов, в котором в общей сложности перечислено 155 объектов.
«Наш список несколько больше, чем утвержденный государством для Таллинна предельный объем инвестиционной помощи – 17,38 млн евро, но мы планируем все перечисленные в списке объекты привести в порядок в ближайшие годы», - пояснил Кылварт. – Нашим приоритетом остаются инвестиции в область образования, поэтому более половины инвестиций, предусмотренных из средств пособий, направлены именно в образование. Запланированы строительные работы во многих образовательных учреждениях, в том числе в школах, которые были капитально отремонтированы 20 лет назад. Также планируем привести в порядок уличные территории детских садов, их освещение, реконструировать игровые площадки и внутриквартальные дороги».
Дополнительный бюджет увеличивает доходы города на 18,42 млн евро, доходы городской кассы уменьшатся на 6,5 млн евро, а собственные доходы городских учреждений – на 8 млн евро. В то же время, пособия из государственного бюджета и объем зарубежного финансирования увеличатся на 32,93 млн евро.
В результате заложенных в дополнительном бюджете изменений расходы увеличатся на 8,7 млн евро – главным образом средства пойдут на здравоохранение, городской транспорт, а также дороги и улицы.
Для смягчения влияния особого положения на сферу образования - покрытия применяемых городом дополнительных льгот на оплату обучения в детских садах - в дополнительном бюджете предусмотрено 400 000 евро. Предназначенное для частных детских садов пособие вырастет на 213 943 евро ввиду роста числа детей, посещающих частные детские сады; на 80 897 евро увеличатся расходы, связанные с компенсацией платы за место в частном детском саду во время действия режима особого положения.
Дополнительным бюджетом предусмотрены средства на повышение минимальных ставок оплаты труда директоров муниципальных детских садов, школ по интересам, Таллиннского учебно-консультативного центра, а также Таллиннского дома учителя в пределах 5% с 1 октября включительно. Минимальную заработную плату учителей и помощников учителей детских садов подняли 1 сентября.
В сфере социального обеспечения на выплату возмещений, связанных с оказанием услуги по присмотру за детьми, до конца года предусмотрено 332 846 евро - в связи с примененной в течение трех месяцев из-за режима чрезвычайного положения повышенной ставкой возмещения стоимости услуги присмотра за ребенком, а также расширением с 1 сентября 2020 года возможностей применения пособия, позволяющим покрывать расходы на питание ребенка, пользующегося услугой по присмотру за детьми – по числу дней, в которые он пользовался услугой.
В качестве новой меры помощи начиная с сентября родители (или опекуны или замещающая семья) детей с особыми образовательными потребностями, которые пользуются услугой учреждений по присмотру за детьми по рекомендации дошкольного консультационного совета, получают поддержку при оплате этих услуг. Размер дополнительного пособия эквивалентен доле расходов, покрываемых родителями детей, посещающих муниципальные дошкольные учреждения.
Расходы на деятельность Таллиннской скорой помощи с принятием дополнительного бюджета вырастут на 2,5 млн евро – в связи с уточненным объемом оказываемых услуг и дополнительными расходами, обусловленными режимом чрезвычайной ситуации.
В сфере культуры в числе прочего для покрытия дополнительных расходов Таллиннского городского театра, связанных со строительством нового производственного и складского комплекса на ул. Суур-Сыямяэ, а также началом театральной деятельности в культурном центре «Сальме» предусмотрены 60 300 евро.
Расходы на финансирование инвестиционных проектов с принятием дополнительного бюджета увеличатся на 7,13 млн евро. Инвестиции в социальную сферу и здравоохранение увеличатся на 429 808 евро. На дополнительные работы по реконструкции Таллиннского дома малютки и детей с особыми потребностями (Сыпрузе-пст., 248) в этом году предусмотрено 452 000 евро. Расходы на инвестиции в Таллиннскую скорую помощь увеличатся на 169 366 евро – деньги пойдут на приобретение новых машин скорой помощи и их оборудование, а также выкуп трех автомобилей скорой помощи, которые до сих пор были в аренде и у которых заканчивается срок действия договора аренды.
В ходе обсуждения дополнительного бюджета также решили продолжить развивать новую целостную концепцию центра по интересам «Кулло» и строительство нового, отвечающего всем требованиям, здания. Тем же принципом руководствовались при создании среды учитывающей особые потребности учеников школы Хелен. В 2021 году начнется проектирование обоих зданий.