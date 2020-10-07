Ср, 7.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд

Гражданин Финляндии задержан в Турции по подозрению в связях с ИГ

Группировка «Исламское государство» действует в основном на территории Ирака и Сирии.

ФОТО: SCANPIX

Гражданин Финляндии задержан в Турции по подозрению в связях с террористической организацией ИГ. Об этом сообщило Yle со ссылкой на турецкое информационное агентство “Анадолу”.

В ходе совместной операции полиции и разведки было задержано также 24 гражданина Ирака. Задержания проводились утром во вторник в Анкаре.

Четырех подозреваемых не удалось поймать.

В министерстве иностранных дел утром в среду сообщили Yle, что знают о новости касательно задержания гражданина Финляндии. В то же время они отказались давать какие-либо комментарии по вопросу.

Ранее МИД подтвердило факт задержания гражданина Финляндии информагентству STT, однако отказалось комментировать его причину. В Финляндии первой о случившемся сообщила газета Iltalehti.

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