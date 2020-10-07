Гражданин Финляндии задержан в Турции по подозрению в связях с ИГ

Гражданин Финляндии задержан в Турции по подозрению в связях с террористической организацией ИГ. Об этом сообщило Yle со ссылкой на турецкое информационное агентство “Анадолу”.
В ходе совместной операции полиции и разведки было задержано также 24 гражданина Ирака. Задержания проводились утром во вторник в Анкаре.
Четырех подозреваемых не удалось поймать.
В министерстве иностранных дел утром в среду сообщили Yle, что знают о новости касательно задержания гражданина Финляндии. В то же время они отказались давать какие-либо комментарии по вопросу.
Ранее МИД подтвердило факт задержания гражданина Финляндии информагентству STT, однако отказалось комментировать его причину. В Финляндии первой о случившемся сообщила газета Iltalehti.
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