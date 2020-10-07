Политический шаг ⟩ Эстония вызывает на родину своего посла в Белоруссии

2 октября власти Белоруссии отозвали своих послов из Польши и Литвы, вызвав их в Минск на консультации и одновременно оказав давление на Польшу и Литву, требуя от них соответствующих шагов. Кроме того, власти Белоруссии потребовали от Польши и Литвы существенно сократить штат персонала своих дипломатических представительств в Минске.

В знак солидарности с Литвой и Польшей Эстония решила вызвать из Минска своего посла для проведения консультаций.

«По оценке Эстонии, акции давления на Литву и Польшу со стороны Белоруссии необоснованны и вызывают сожаление, - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. - В знак протеста против предпринятых Белоруссией шагов мы решили вызвать из Минска своего посла в Таллинн для консультаций».

Вызов послов на консультации является политическим, а не юридическим шагом. Это означает временный отъезд посла из страны, хотя статус посла, в то числе, его право вернуться в страну и в столицу аккредитации от этого не меняется.

Послом Эстонии в Белоруссии сейчас является Мерике Кокаев. Она приедет из Белоруссии в Таллинн на консультации в четверг. Литва и Польша отозвали своих послов для консультаций в понедельник.

Наряду с Эстонией солидарность проявили и решили отозвать своих послов из Минска Латвия и Германия.