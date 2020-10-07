Жена заразившегося коронавирусом Петра Порошенко сообщила об ухудшении его состояния

«У него [Порошенко] двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы проконтролировать состояние и посмотреть ход болезни», - сказала она в интервью украинской журналистке Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.

Одна из дочерей экс-президента Евгения, которая также заразилась коронавирусом, переносит болезнь в более легкой форме, уточнила Марина Порошенко. «Женя - молодая, и, безусловно, переносит COVID легче. У нее такие вспышки температуры, которые снимаются хорошо жаропонижающими», - сказала она.

О своем заражении коронавирусом Порошенко сообщил 29 сентября, написав об этом в Facebook. «Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная... Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя», - написал Порошенко, добавив, что будет лечиться дома. Ранее на Украине коронавирусом переболела видный политик Юлия Тимошенко.