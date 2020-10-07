Польша оштрафовала "Газпром" за строительство "Северного потока - 2"

В частности, польский регулятор ввел штрафы против швейцарской компании Engie Energy (55,5 млн злотых), немецких Uniper (29,9 млн злотых) и Wintershall (30,8 млн злотых), австрийской OMV (87,7 млн злотых) и нидерландской Shell (30,2 млн злотых). Кроме того, участвующим в проекте компаниям следует в течение 30 дней расторгнуть все договора, связанные с его финансированием, говорится далее в заявлении UOKiK, пишет Deutsche Welle.

Decyzja Prezesa #UOKiK w sprawie #NordStream2 dotyczy koncentracji bez wymaganej zgody Urzędu. Oprócz maksymalnych kar finansowych przedsiębiorcy muszą rozwiązać umowy finansujące budowę gazociągu. Szczegóły dotyczące decyzji w komunikacie prasowym➡️https://t.co/L6G5yE0oeY pic.twitter.com/Ei7h0FEurl — UOKiK (@UOKiKgovPL) October 7, 2020

Польша начала расследование в 2018 году

Регулятор отмечает, что "беспрецедентное решение и наложение рекордного штрафа" – результат антимонопольного разбирательства, которое ведется в отношении "Северного потока - 2" с 2018 года. По мнению UOKiK, "Газпром" без его согласия заключил сделку с компаниями, которая в конечном итоге может ограничить конкуренцию. Ранее в рамках расследования UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму 213 миллионов злотых (около 50 млн евро) за отказ предоставить запрошенную информацию о контрактах в рамках строительства газопровода.

"Газпром" не считает, что нарушил антимонопольное законодательство Польши, и намерен обжаловать решение о штрафе, передает информагентство Reuters со ссылкой на заявление представителя концерна.

Строительство газопровода приостановлено из-за санкций США

"Северный поток - 2" с проектной мощностью 55 млрд кубометров газа в год предполагает строительство двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая по дну Балтийского моря. Запустить проект планировалось в 2019 году. Ранее Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал проект угрозой для Европы и заявил, что он "будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика - "Газпрома", что "приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок".