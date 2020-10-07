Решение принято: граждане Эстонии смогут по электронной визе ездить по всей России

Перечень государств, граждане которых смогут оформить электронную визу, своим распоряжением утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщается на официальном сайте правительства России, в список вошли 52 страны, в том числе Эстония, Латвия, Литва, Финляндия. С полным перечнем стран можно ознакомиться здесь.

Это все те государства, гражданам которых был разрешен въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта. В перечень не включен Катар, так как с 23 февраля 2020 года между странами действует безвизовый режим.

Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь российскую границу по такой визе только через погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом они не могли покидать пределы этих регионов.

Теперь электронная виза распространится по всей России. Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать – по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней.