Переделка квартиры в старом доме: аутентичные детали как неповторимый элемент интерьера

Дизайнер IKEA обновил интерьер в квартире площадью 32 м2 в старинном доме. Квартира открытой планировки состоит из зоны отдыха, кухни и места для приема гостей. Хозяйка квартиры уже начала небольшой ремонт, и ее главное пожелание дизайнеру - сохранить шарм старины и аутентичность. Например, когда она перекрашивала стены, то решила оставить одну кирпичную стену и не трогать старую изразцовую плитку на месте стоявшей когда-то на кухне дровяной плиты. В подвале она нашла комод, который привела в порядок и захотела оставить в своем интерьере. Самой сложной задачей стало решение по обустройству и делению пространства на личное и общее, ведь квартира такая маленькая!

Разные зоны в одном помещении

Отремонтированная квартира в старом доме. ФОТО: Ikea

Чтобы создать ощущение простора в квартире-студии, стоит использовать универсальную белую мебель, например, кухонные шкафчики, для хранения вещей.

«Белые шкафчики сливаются с белой стеной и не создают ощущения тяжести. Используя однотипные шкафы в разных зонах квартиры, вы сможете сохранить один стиль, это особенно важно в однокомнатных квартирах: вы создаете разные зоны, но в одном пространстве», – говорит дизайнер IKEA Дариус Римкус.

Яркость аутентичности

Чтобы выделить исторические детали интерьера, эксперт советует сделать основной фон как можно более нейтральным. Например, ваша старая плитка, кирпичная стена или старая деревянная мебель будут отлично смотреться на фоне белых стен и белых шкафов, которые не утяжеляют пространство. Благодаря этому яркие детали будут лучше заметны. Натуральные цвета текстиля, обивки дивана, штор только усилят этот эффект.

Если помещение нужно разделить на несколько зон, шторы такого же цвета, как на окне, можно использовать в качестве перегородки. Например, отделить зону спальни от гостиной.

Высокие потолки при небольшом пространстве

Отремонтированная квартира в старинном доме. ФОТО: Ikea

Высокие потолки – одна из особенностей квартир в старых домах. Чтобы в квартире было максимально много места для хранения вещей, дизайнер IKEA советует использовать высокие, но не широкие шкафы.