Картина дня: налог на смарт-устройства, транжиры в Рийгикогу и архитектурный перл в Йыгева

Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло на 56 человек

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2263 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 56 дали положительный результат. Читать далее...

Со следующего года при покупке смартфона, компьютера и других устройств начнут взимать дополнительную плату

В 2021 году должны вступить в силу поправки в законодательство, регулирующие взимание со смарт-устройств разовой платы за воспроизведение музыки и других произведений, защищенных авторским правом. Читать далее...

Союз турфирм: мы случайно узнали о запрете полетов в Турцию

Турфирмы напряженно ждут от правительства участия в своей судьбе, в том числе послаблений в отношении авиаперелетов. Позволят ли власти выжить туризму? Состоится ли осенне-зимний сезон? Читать далее...

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 〉 Коронакризис крупнейших транжир не запугал

Депутат парламента Михаил Стальнухин (Центристская партия) единственный из членов Рийгикогу истратил за первую половину этого года всю положенную ему компенсацию. Кроме зарплаты ему позволено компенсировать за счет налогоплательщика всевозможные представительские расходы в размере 7506 евро – и это за полгода. Значительная сумма, 5594 евро, ушла у Стальнухина на написанные им самим книги. Читать далее...

Решение принято: граждане Эстонии смогут по электронной визе ездить по всей России

С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Эстония вошла в список стран, граждане которых ее смогут оформить. Читать далее...

Исследование: коронавирус распространяется в Эстонии в том числе и бессимптомно

С 21 сентября по 1 октября были протестированы 2532 человека. Ученые обнаружили пятерых зараженных, у которых не было ярко выраженных признаков заболевания и которые не знали о своем контакте с больным человеком. Таким образом, общее число зараженных среди взрослых жителей Эстонии, по оценке ученых, может составлять от 800 до 5200 человек. Читать далее...

«Не хочу портить свою оценку»: в погоне за бонусами гимназисты ходят на уроки больными

«Я чувствую себя плохо, но хожу в школу, поскольку не хочу портить свою оценку. Понимаю, что это неправильно, но я не исключение — так делают и другие мои одноклассники», - рассказал пожелавший сохранить анонимность гимназист Таллиннского Линнамяэского русского лицея, который на протяжении нескольких дней посещал уроки с кашлем и небольшой температурой. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Прославившегося на всю Эстонию водителя наказали за хамское поведение

Водитель, опасное поведение которого с помощью записи авторегистратора стало достоянием общественности в конце апреля этого года, получил штраф и остался без прав. Читать далее...

Юноша, бивший стекла и размахивавший ножом, задержан

В результате активной работы полицейские обнаружили пропавшего некоторое время назад 19-летнего Роланда. Его задержали в качестве подозреваемого и доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств произошедшего. Читать далее...

Суд взвесит возможность освобождения пожизненно заключенного, который убил трех человек

В начале декабря Тартуский уездный суд обсудит досрочное освобождение 59-летнего Маргуса Розенберга, приговоренного к пожизненному заключению за убийство трех человек. Читать далее...

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПЕРЛ 〉 Фривольный силуэт новой церкви в Йыгева рассмешил пользователей социальных сетей

В социальных сетях распространяется сделанный по мотивам проекта новой церкви в Йыгева логотип города. Читать далее...