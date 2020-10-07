Картина дня: налог на смарт-устройства, транжиры в Рийгикогу и причина неразберихи с чартерными рейсами

Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло на 56 человек

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2263 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 56 дали положительный результат. Читать далее...

Со следующего года при покупке смартфона, компьютера и других устройств начнут взимать дополнительную плату

В 2021 году должны вступить в силу поправки в законодательство, регулирующие взимание со смарт-устройств разовой платы за воспроизведение музыки и других произведений, защищенных авторским правом. Читать далее...

Союз турфирм: мы случайно узнали о запрете полетов в Турцию

Турфирмы напряженно ждут от правительства участия в своей судьбе, в том числе послаблений в отношении авиаперелетов. Позволят ли власти выжить туризму? Состоится ли осенне-зимний сезон? Читать далее...

Премьер-министру можно, отдыхающим - нет: запрет на чартерные рейсы сняли ради одного полета Ратаса

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) признался вчера, что путаница с разрешением и запретом на чартерные рейсы возникла из-за того, что премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия) необходимо было совершить срочный визит в Швецию из-за фильма о пароме «Эстония». Жертвами стали турбюро, которые исходили из нового приказа и стали продавать рейсы в Турцию. Но после выяснилось: что разрешено премьеру, не разрешено отдыхающим. Читать далее...

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 〉 Коронакризис крупнейших транжир не запугал

Депутат парламента Михаил Стальнухин (Центристская партия) единственный из членов Рийгикогу истратил за первую половину этого года всю положенную ему компенсацию. Кроме зарплаты ему позволено компенсировать за счет налогоплательщика всевозможные представительские расходы в размере 7506 евро – и это за полгода. Значительная сумма, 5594 евро, ушла у Стальнухина на написанные им самим книги. Читать далее...

Помочился на жертву: политика подозревают в избиении и унижении человека

Хотя на последней неделе сентября помощник прокурора Пыхьяской прокуратуры закрыл опортунитетом (то есть без наказания) в отношении Вальтера Ваха дело об избиении и унижении, на этом история не закончилась, поскольку в среду ведущий прокурор отменил это решение. Читать далее...

Решение принято: граждане Эстонии смогут по электронной визе ездить по всей России

С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Эстония вошла в список стран, граждане которых ее смогут оформить. Читать далее...

Вся партия эсколара, отправившего посетителей ресторана в больницу, запрещена к продаже

Пока не поступили результаты химической и биологической экспертиз, Ветеринарно-пищевой департамент остановил продажу всей партии рыбы, которой на прошлой неделе отравились посетители таллиннского ресторана Pull. Расследованием инцидента департамент занимается в сотрудничестве с Департаментом здоровья. Читать далее...

Исследование: коронавирус распространяется в Эстонии в том числе и бессимптомно