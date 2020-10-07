Иск за комментарии: мэр Кохтла-Ярве через суд требует опровергнуть слова недовольных властью в Facebook

Кого обвиняли комментаторы?

Сама Людмила Янченков на суд не приехала, ее интересы представляла городской секретарь Анна Генералова. На бумаге претензии выглядели таким образом: мэр (как частное лицо) потребовала через суд, чтобы ответчик опубликовал в своей группе Facebook, что не соответствуют действительности три утверждения, сделанных комментаторами: что она брала взятку за строительство химзавода в Ахтме, что ей обещана взятка за это и что она брала взятки в прошлом.

Защита Сергея Бучинского считает, что мэр требует опровергнуть не то, что было написано в комментариях.

Но основной спор на первом судебном заседании развернулся о другом. Судья Олев Михкельсон спросил у представителя мэра, почему Людмила Янченко думает, что обвинения были высказаны именно против нее?

Анна Генералова считает, что всю дискуссию нужно рассматривать в комплексе и учитывать, что развернулась она под постом, где есть фото мэра. Поэтому все комментарии можно принять на счет Людмилы Янченко.

Юрист мэра сообщила также, что мэр является главой исполнительной власти, на что судья заметил, что в городском управлении Кохтла-Ярве - пять человек. Анна Генералова сказала также, что решение о строительстве принимает мэр, поэтому комментарии нужно воспринимать как комментарии в ее адрес (надо отметить, что это противоречит тому, что до заседания говорила корреспонденту сама Людмила Янченко).

Сергей Бучинский считает, что слова комментаторов были направлены не против лично Людмилы Янченко, а против городских властей вообще. Негативное мнение у комментаторов, по мнению Бучинского, возникло из-за прошлых скандалов во власти.

Спорные комментарии до сих пор можно найти в Facebook, и Бучинский не собирается их удалять.

Судья сказал, что не является большим специалистом по русскому языку и решил, что требуется лингвистическая экспертиза, чтобы выяснить, кого все-таки ругали комментаторы - одного человека или нескольких.

Какова роль администратора?

Судья интересовался, прилежно ли Сергей Бучинский, по его собственному мнению, выполнял обязанности администратора.

“Я не судья, не лингвист, не юрист, я не могу анализировать. Если я увижу личное оскорбление, я удалю. А здесь, я считаю, было личное мнение о власти”, - заявил Бучинский.

Он также отметил, что в самом Facebook можно одним кликом пожаловаться на комментарий, а не обращаться в суд. Администратор считает, что был прав, когда не стал удалять комментарии с обвинениями, потому что в этом случае он нарушил бы права комментаторов.

После заседания суда Сергей Бучинский также повторил Rus.Postimees, что говорил судье: в группе “Кохтла-Ярве - новая жизнь!” возможность удалять комментарии имеют четыре человека, а не он один. Причиной, почему мэр подала иск именно против него, Бучинский считает личную неприязнь из-за конфликта вокруг химического завода. Сергей Бучинский собирал подписи под петицией против строительства нового химзавода в Кохтла-Ярве и потом выступал на заседании комиссии Рийгикогу по окружающей среде, где была и Людмила Янченко.

Компромисса не будет

Судья заметил также, что мэр требует от Бучинского опровергнуть не его собственные слова, а высказывания других людей. Анна Генералова сказала, что администратор мог бы высказать свое отношение к этим высказываниям. А его лайки говорят о том, что он поддерживает некоторые обвинения.

Сергею Бучинскому предложили завершить суд компромиссом: написать в своей группе пост о том, что он не разделяет мнения, высказанные в комментариях по поводу Людмилы Янченко. Но он от компромисса отказался и, не смотря на возможные судебные расходы, решил продолжать суд.

“Какой может быть компромисс, если я ни в чем не виноват? - сказал он после суда. - И как я могу опровергнуть какие-то высказывания, если я ничего не говорил?”