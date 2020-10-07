Иск за комментарии: мэр Кохтла-Ярве через суд требует опровергнуть слова недовольных властью в Facebook

В Йыхвиском судебном доме 7 октября прошло предварительное заседание по иску мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко к жителю города, администратору группы в Facebook Сергею Бучинскому. Обсуждая возможное строительство химического завода в Кохтла-Ярве, комментаторы в этой группе высказывались в том духе, что представители власти получат взятку за положительное решение. Людмила Янченко приняла обвинения на свой счет и потребовала представить конкретные факты или опубликовать опровержение.
В комментариях обсуждали откат в 330 тысяч евро
Дискуссия в группе “Кохтла-Ярве - новая жизнь!” развернулась еще в начале июня. В город приезжал министр окружающей среды, и часть жителей ожидали, что состоится публичная встреча по поводу строительства нового химического завода в Кохтла-Ярве, против которого активисты собрали более тысячи подписей. Но на встречу министра с мэром горожан не позвали, и Сергей Бучинский опубликовал видео, в котором Людмила Янченко рассказывает об этой встрече, и сопроводил его текстом, что “другое мнение им не нужно, есть только одно правильное”.
В комментариях к этому посту несколько разных людей обвиняли представителей городских властей в коррупции - не конкретно мэра, а абстрактных “их”.
Комментаторы писали, что “видимо, жирный откат взят, вот и продвигают деталку”, что “наверное, хорошие денежки светят”, а один из них даже указывал конкретную сумму отката - 330 тысяч евро.
Лишь в нескольких комментариях прямо упоминался мэр Кохтла-Ярве, но были ли в этих комментариях обвинения в коррупции - вопрос неоднозначный.
Перед судом Людмила Янченко прокомментировала для Rus.Postimees свою позицию:
“Во-первых это абсолютно безграмотно. В каком плане? Этот вопрос не решает мэр города. Этот вопрос готовила наша служба развития, и вопрос решался в городском собрании. Потому что любая детальная планировка проходит три стадии - и все эти стадии проходят через городское собрание. Поэтому лично мэр здесь как-то повлиять… Он может только высказать свое мнение”.
По сути конфликта Людмила Янченко сказала, что детальная планировка - это еще не строительство завода. Это процесс, в ходе которого взвешиваются все за и против. По словам мэра Кохтла-Ярве, горсобрание не приняло никакого решения, предприниматель тоже никаких шагов не предпринимает, и вопрос завис.
“Господин Бучинский почему-то решил, что у меня - личная заинтересованность в строительстве этого завода и опубликовал этот пост, что я получила конкретную сумму взятки, - сказала Людмила Янченков. - Вот я хочу, чтобы он опубликовал, откуда у него такая информация? Если это было бы просто оскорбление, что я плохо работаю. Но это обвинение, и обвинение достаточно серьезное. Я хочу, чтобы он доказал, что у него есть факт, что я эту взятку получила.
Он хочет доказать, что это не он, что кто-то другой опубликовал эту информацию на его страничке. Но он как администратор должен эту информацию удалить. Информация ничем не подтверждена и не может быть подтверждена, поскольку я не являюсь тем лицом, которое может решить, будет эта детальная планировка или не будет.
Во-вторых, я даже никогда не встречалась с этим предпринимателем, кроме того, что я была на собрании, где предприниматель рассказывал, почему он хочет инициировать эту детальную планировку. Вот и все мои контакты. От меня здесь не зависит абсолютно ничего, потому что решение принимают депутаты”.
Кого обвиняли комментаторы?
Сама Людмила Янченков на суд не приехала, ее интересы представляла городской секретарь Анна Генералова. На бумаге претензии выглядели таким образом: мэр (как частное лицо) потребовала через суд, чтобы ответчик опубликовал в своей группе Facebook, что не соответствуют действительности три утверждения, сделанных комментаторами: что она брала взятку за строительство химзавода в Ахтме, что ей обещана взятка за это и что она брала взятки в прошлом.
Защита Сергея Бучинского считает, что мэр требует опровергнуть не то, что было написано в комментариях.
Но основной спор на первом судебном заседании развернулся о другом. Судья Олев Михкельсон спросил у представителя мэра, почему Людмила Янченко думает, что обвинения были высказаны именно против нее?
Анна Генералова считает, что всю дискуссию нужно рассматривать в комплексе и учитывать, что развернулась она под постом, где есть фото мэра. Поэтому все комментарии можно принять на счет Людмилы Янченко.
Юрист мэра сообщила также, что мэр является главой исполнительной власти, на что судья заметил, что в городском управлении Кохтла-Ярве - пять человек. Анна Генералова сказала также, что решение о строительстве принимает мэр, поэтому комментарии нужно воспринимать как комментарии в ее адрес (надо отметить, что это противоречит тому, что до заседания говорила корреспонденту сама Людмила Янченко).
Сергей Бучинский считает, что слова комментаторов были направлены не против лично Людмилы Янченко, а против городских властей вообще. Негативное мнение у комментаторов, по мнению Бучинского, возникло из-за прошлых скандалов во власти.
Спорные комментарии до сих пор можно найти в Facebook, и Бучинский не собирается их удалять.
Судья сказал, что не является большим специалистом по русскому языку и решил, что требуется лингвистическая экспертиза, чтобы выяснить, кого все-таки ругали комментаторы - одного человека или нескольких.
Какова роль администратора?
Судья интересовался, прилежно ли Сергей Бучинский, по его собственному мнению, выполнял обязанности администратора.
“Я не судья, не лингвист, не юрист, я не могу анализировать. Если я увижу личное оскорбление, я удалю. А здесь, я считаю, было личное мнение о власти”, - заявил Бучинский.
Он также отметил, что в самом Facebook можно одним кликом пожаловаться на комментарий, а не обращаться в суд. Администратор считает, что был прав, когда не стал удалять комментарии с обвинениями, потому что в этом случае он нарушил бы права комментаторов.
После заседания суда Сергей Бучинский также повторил Rus.Postimees, что говорил судье: в группе “Кохтла-Ярве - новая жизнь!” возможность удалять комментарии имеют четыре человека, а не он один. Причиной, почему мэр подала иск именно против него, Бучинский считает личную неприязнь из-за конфликта вокруг химического завода. Сергей Бучинский собирал подписи под петицией против строительства нового химзавода в Кохтла-Ярве и потом выступал на заседании комиссии Рийгикогу по окружающей среде, где была и Людмила Янченко.
Компромисса не будет
Судья заметил также, что мэр требует от Бучинского опровергнуть не его собственные слова, а высказывания других людей. Анна Генералова сказала, что администратор мог бы высказать свое отношение к этим высказываниям. А его лайки говорят о том, что он поддерживает некоторые обвинения.
Сергею Бучинскому предложили завершить суд компромиссом: написать в своей группе пост о том, что он не разделяет мнения, высказанные в комментариях по поводу Людмилы Янченко. Но он от компромисса отказался и, не смотря на возможные судебные расходы, решил продолжать суд.
“Какой может быть компромисс, если я ни в чем не виноват? - сказал он после суда. - И как я могу опровергнуть какие-то высказывания, если я ничего не говорил?”
Судья вынесет решение по этому делу в пятницу, 13 ноября. После этого стороны смогут его обжаловать, если будут с ним не согласны.