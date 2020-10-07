Смотрите на Postimees: «Эстония – находка, которая изменит все», 5 часть

Борьба за выявление правды не утихает и через 25 лет после катастрофы. Съемочная группа фильма отправилась на место гибели парома «Эстония», чтобы провести погружение после 20-летней перерыва. Как в корпусе судна нашли загадочную пробоину, что думают специалисты о том, как она могли появиться?

В документальном фильме можно будет увидеть кадры съемки со дна Балтийского моря, на которых хорошо видна пробоина в корпусе затонувшего в ночь на 28 сентября 1994 года парома «Эстония».

Новый документальный сериал шокировал общественность своими открытиями. О борьбе за жизнь расскажут пережившие крушение парома люди, оценку собранному материалу дадут специалисты.

«Сериал снят на основе журналистской работы, в ходе которой мы проинтервьюировали множество источников, которые напрямую связаны с гибелью парома. Многие из них никогда раньше не делились своими историями со СМИ», - сказал режиссер фильма Хенрик Эвертссон.

По его словам, речь идет о деликатных вопросах, связанных с останками судна, вокруг которого введен могильный покой, но, по оценке съемочной группы, нарушение покоя было неизбежным и оправданным с журналистской точки зрения.

«Больше всего нас интересовало, как и почему утонула „Эстония“, именно поэтому нам было крайне важно изучить ее с близкого расстояния. Своей работой мы хотим пролить свет на то, что в действительности произошло с паромом, и дать людям, соприкоснувшимся с этой трагедией, как можно больше ответов, что, в свою очередь, поможет морской безопасности во всем мире», - продолжил режиссер.

Паром «Эстония» потерпел крушение в ночь на 28 сентября 1994 года. В момент катастрофы на борту находились 989 человек. 137 человек удалось спасти, 852 человека погибли.

По оценке следственной комиссии, причиной катастрофы стало разрушение визора, что привело к попаданию огромного количества воды внутрь судна.

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