Осень 1939: кровь, тревога и шпионаж

Ле Карре решается дать понять читателю и/или зрителю: да, деление на «свой – чужой» остается всегда, но – если анализировать приемы, к которым прибегают противоборствующие стороны, то все они одним миром мазаны. (И именно поэтому в самом средоточии спецслужб время от времени неизбежно появляются «кроты»: работа тайного агента разъедает психику, у кого-то предательски возникает мыслишка: «А на правильной ли стороне ты находишься?». И разочарование и некие особые обстоятельства – скажем, резидент во враждебной стране работает «под прикрытием»: он дипломат, журналист-международник или внешторговец; его семья с ним, ребенок тяжело заболел, здешняя медицина может его спасти, но операция стоит дорого, руководство не выделяет деньги… И человек становится на путь предательства. Такие случаи бывали. Оправдать его нам с вами, не причастным к тайнам спецслужб, невозможно, но мотивы его понятны.

Ты, читатель/зритель, по определению решишь, кто для тебя «свой», и это твое право. А если ты по известной тебе причине уверен, что стоишь над борьбой и со своей безопасной высоты наблюдаешь за схваткой тигров в долине, то кто тебе мешает прокомментировать их поединок словами Меркуцио: «Чума на оба ваших дома!»?. Правда, Меркуцио очень печально кончил.

Романтическая профессия

Снимая фильм о работе разведки, очень трудно удержаться от соблазна пойти проторенным путем. Жанр шпионского боевика подразумевает, чтобы в нем были тайна, опасность, пот, слезы и кровь; романтический герой-супермен и скрытый в густой тени его противник. Не повредят также любовная линия с трагическим финалом и роскошная женщина-вамп, работающая на противника: персонаж, чья родословная восходит к Миледи Дюма-отца. И уж конечно - отчаянная погоня в финале, роковая оплошность, когда спасение кажется близким, гибель второстепенных героев и продиктованная реальностью, неизвестной героям, но известной нам, тревога за то, что случится с центральным персонажем картины в недалеком будущем.

Романтический герой фильма - капитан Феликс Кангур в прекрасном, внешне очень сдержанном, но подчеркивающем скрытое напряжение своего персонажа, исполнении Прийта Выйгемаста. Мы узнаем, что Феликс отказался от блестящих служебных перспектив и добровольно избрал работу резидентом в дружественной Финляндии. Почему? Потому что за романтическим героем должна стоять какая-то неразгаданная тайна.

Феликса отзывают из Финляндии, чтобы он нашел «крота»: руководство разведки уверено, что «крот» работает именно в отделе О2, и пока он не разоблачен, деятельность отдела приостановлена.

Образ самого популярного в мире шпиона Джеймса Бонда (в ранней, до появления Дэниела Крейга, трактовке) в фильме разделен между двумя разведчиками: интеллектуальная сторона отдана герою Выйгемаста, сладкая доля плейбоя, который добывает информацию, соблазняя обладающих ею женщин – Йохану Сыберу (Тамбет Туйск).