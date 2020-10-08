Осень 1939: кровь, тревога и шпионаж

О2 – не формула молекулы кислорода, а название нового эстонского фильма – шпионского триллера, поставленного режиссером Маргусом Паю. Время действия – с августа по октябрь 1939 года, от подписания в Москве Пакта Молотова -Риббентропа до ввода в Эстонию советских войск (плюс еще несколько дней, нужных, чтобы привести сюжет к развязке и убить последнего из обреченных историей и приговоренных авторами картины персонажей).
О2 – это отдел военной разведки Эстонской Республики, работавший – как бы поделикатнее сформулировать? – по советскому направлению. В задачи его входил сбор информации о внешнеполитических намерениях и действиях сталинского режима, направленных против безопасности Эстонии. Фильм начинается с того, что начальника отдела капитана Пауля Падрика неизвестный злоумышленник сталкивает с лестницы, ведущей с Тоомпеа вниз, и вливает в рот умирающему водку: мол, пьян был и споткнулся; всего-навсего несчастный случай.
Естественно, высокопоставленный офицер разведки, человек, который слишком много знал, не мог так нелепо погибнуть. Тем более, что погибший, по словам его вдовы, практически не пил, однако в последние дни перед смертью был чем-то сильно озабочен и нервничал. Вопрос в том, что он успел узнать и кому нужна была его смерть?
Гибель Падрика происходит на фоне нарастающего нервного напряжения в стране. Тревога чувствуется повсюду; в кадрах приема в саду президентского дворца камера оператора Меэлиса Веэреметса выхватывает и фиксирует крупные планы: золотой значок со свастикой на фраке посла Германии, красный флажок депутата Верховного совета на лацкане посла СССР. «Сферы влияния» уже поделены; «момент истины» неотвратимо приближается.
Боевик или пропагандистский фильм?
Сегодня, когда COVID-19 бесцеремонно напоминает, что все мы под богом ходим, новые или законсервированные на некоторый срок «горячие точки» загораются на карте мира, а шпиономания заходит на очередной виток: то в Эстонии разоблачают изменников, то в России арестовывают лиц, передававших секретные сведения эстонским спецслужбам, поневоле задумаешься над тем, что представляет собою фильм «О2». Увлекательную (и развлекательную) картину, снятую в жанре, который никогда не утратит популярности – шпионского боевика? Или все-таки это пропагандистское произведение, удачно подоспевшее – дорога ложка к обеду – к очередному обострению и без того достаточно шизофренической международной обстановки?
А мы всё ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса.
(Владимир Высоцкий. «Мой Гамлет»).
Как усложняют жизнь каверзные ответы, слетающие с губ (вариант: возникающие на экране компьютера) тех людей, которые всегда знают, как надо, что делать, кто виноват и где собака зарыта. Давать однозначное определение – тут большого ума не требуется. А не хочется давать!
Всегда ли шпионский триллер несет идеологическую нагрузку? Часто – да! Потому что законы жанра на кривой козе не объедешь. От противопоставления «свой – чужой» не уйти. Свой – доблестный разведчик, отважный и великодушный. Чужой – коварный шпион, жестокий и беспринципный. Хотя и в литературе, и в кино иногда встречалась несколько иная расстановка сил. Но для этого нужно было обладать либо легкомыслием и гротескным мышлением Бориса Акунина («Шпионский роман», по которому снят фильм «Шпион»), либо опытом, мудростью и усталым цинизмом Джона Ле Карре («Шпион, выйди вон!», «Такой же предатель, как мы» или никогда не экранизировавшийся, написанный в самый разгар «холодной войны», роман «Война в Зазеркалье», где разведывательная деятельность выглядит совершенным абсурдом – но люди гибнут по-настоящему.)
Ле Карре решается дать понять читателю и/или зрителю: да, деление на «свой – чужой» остается всегда, но – если анализировать приемы, к которым прибегают противоборствующие стороны, то все они одним миром мазаны. (И именно поэтому в самом средоточии спецслужб время от времени неизбежно появляются «кроты»: работа тайного агента разъедает психику, у кого-то предательски возникает мыслишка: «А на правильной ли стороне ты находишься?». И разочарование и некие особые обстоятельства – скажем, резидент во враждебной стране работает «под прикрытием»: он дипломат, журналист-международник или внешторговец; его семья с ним, ребенок тяжело заболел, здешняя медицина может его спасти, но операция стоит дорого, руководство не выделяет деньги… И человек становится на путь предательства. Такие случаи бывали. Оправдать его нам с вами, не причастным к тайнам спецслужб, невозможно, но мотивы его понятны.
Ты, читатель/зритель, по определению решишь, кто для тебя «свой», и это твое право. А если ты по известной тебе причине уверен, что стоишь над борьбой и со своей безопасной высоты наблюдаешь за схваткой тигров в долине, то кто тебе мешает прокомментировать их поединок словами Меркуцио: «Чума на оба ваших дома!»?. Правда, Меркуцио очень печально кончил.
Романтическая профессия
Снимая фильм о работе разведки, очень трудно удержаться от соблазна пойти проторенным путем. Жанр шпионского боевика подразумевает, чтобы в нем были тайна, опасность, пот, слезы и кровь; романтический герой-супермен и скрытый в густой тени его противник. Не повредят также любовная линия с трагическим финалом и роскошная женщина-вамп, работающая на противника: персонаж, чья родословная восходит к Миледи Дюма-отца. И уж конечно - отчаянная погоня в финале, роковая оплошность, когда спасение кажется близким, гибель второстепенных героев и продиктованная реальностью, неизвестной героям, но известной нам, тревога за то, что случится с центральным персонажем картины в недалеком будущем.
Романтический герой фильма - капитан Феликс Кангур в прекрасном, внешне очень сдержанном, но подчеркивающем скрытое напряжение своего персонажа, исполнении Прийта Выйгемаста. Мы узнаем, что Феликс отказался от блестящих служебных перспектив и добровольно избрал работу резидентом в дружественной Финляндии. Почему? Потому что за романтическим героем должна стоять какая-то неразгаданная тайна.
Феликса отзывают из Финляндии, чтобы он нашел «крота»: руководство разведки уверено, что «крот» работает именно в отделе О2, и пока он не разоблачен, деятельность отдела приостановлена.
Образ самого популярного в мире шпиона Джеймса Бонда (в ранней, до появления Дэниела Крейга, трактовке) в фильме разделен между двумя разведчиками: интеллектуальная сторона отдана герою Выйгемаста, сладкая доля плейбоя, который добывает информацию, соблазняя обладающих ею женщин – Йохану Сыберу (Тамбет Туйск).
Авторы фильма не удержались от еще одного соблазна: процитировали классическую сцену, известную им либо по фильму Саввы Кулиша «Мертвый сезон» (снимавшемуся, как известно, отчасти и в Таллинне), либо по значительно более позднему «Шпионскому мосту» Стивена Спилберга. Правда, обменивали ли разоблаченных разведчиков в 1937 году? Время было суровое, человеческая жизнь стоила чуть больше медного гроша, и на кого меняют арестованного в России старшего лейтенанта разведки Андреса Пийрисильда (Индрек Ояри) - не видно. Тут важно другое: Пийрисильда удалось вырвать из лап НКВД благодаря усилиям Кангура, они с Феликсом давние друзья – а теперь Феликс вынужден подозревать друга в том, что он и есть «крот».
Линия агентов-двойников - тоже необходимая составляющая уважающего себя шпионского триллера. Мнимых – и реальных. Работа с завербованным агентом противостоящей разведки – сложная штука: надо понимать, когда на него можно надавить, а когда обращаться осторожно и деликатно, и эпизод, в котором диалог ведут майор Кург (Эльмо Нюганен) и советский дипломат, а фактически разведчик, Иван Костров (Каспар Знотиньш), показывает, насколько тонкие отношения выстраиваются между этими персонажами и как сложно добиться от двойника, чтобы он рассказал всё, что от него требуется. Если абсолютно доверять изменнику сложно, то ведь и изменник не может до конца доверять тому, кто его завербовал. К тому же хочется оставить себе на всякий случай возможность обратного пути: кто знает, как обернутся события.
Нюганен, разумеется, играет безупречно. Злотиньшу сложнее: он в каждой сцене очень точен и убедителен, но из разных кадров не складывается ощущение цельного образа. Почему Костров дал себя завербовать? Только ради денег? Слишком просто! Ведет двойную игру? Как именно? Разочаровался в сталинском режиме? Покажите это! Из любви к эстонской девушке, теннисистке Линде Ахвен (Дорис Тислар)? Их роман начался, когда Костров уже был завербован. Не стану раскрывать секретов, скажу только, что именно на этот вопрос ответов не дано. И очень эффектная сцена на теннисном корте, в которой психологический поединок ведет с Костровым уже Кангур, тоже снятая во вполне классическом для этого жанра стиле, окончательного ответа не дает.
Другая лирико-романтическая линия, любовь Феликса и польской девушки-искусствоведа Марии Дубравской (Агнесе Цируле) в картине провисает, хотя и заканчивается трагически.
Жена Ивана Кострова Татьяна (Иева Андреевайте) – та самая вамп, которая ведет свою «родословную» от Миледи. Очень красива и очень опасна. Больше я о ней ничего не скажу, сами всё увидите. Правда, трудно удержаться от изумления, увидев в ее квартире на улице Валли, 4 огромный гипсовый бюст Сталина. Понимаю, она лояльна режиму, но не до такой же степени, чтобы тащить через границу тяжеленный бюст? Хотя, возможно, гипсовая голова вождя «рифмуется» с появившейся на миг в совершенно другом месте пепельницей в виде бюстика Сталина: откинешь голову и обнаружишь внутри окурки.
Одна из самых запоминающихся актерских работ – помощник, младший лейтенант Тоомас Отсинг (Йохан Кристьян Аймла). В не столь уж далеком прошлом – уличный мальчишка из Каламая, ловкач, способный просочиться куда угодно и выйти оттуда с независимым видом.
Но что с ним произойдет в будущем, когда ловкость и умение не унывать спасуют под неумолимым катком истории, прокатывающимся по людским судьбам?
Обреченные
Главное достоинство «О2» - актерские работы. Характеры – если вдуматься – прописаны в сценарии очень бегло и бледновато, но актеры сообщают своим персонажам личностный объем и подтекст. Сидя в зрительном зале, ты угадываешь биографию главных героев, дополняешь недосказанное своими представлениями о прошлом и настоящем – и происходит это потому, что прекрасные актеры провоцируют в тебе работу мысли.
Возможно, создатели фильма оказались перед дилеммой: психологическая убедительность образов и полная достоверность и логичность сюжетных ходов – или саспенс. Объединить эти начала не всегда и не у всех получается. Выбор был сделан в пользу саспенса. И фильм, что называется, смотрится. Рваный монтаж, задыхающийся стремительный ритм, чередующийся с нагнетающим любопытство и страх замедленным скольжением по действию, флешбэки из 39-го в 37-й год, погони, стрельба, эффектный саундтрек (композиторы Рихардс Залупе и Эрикс Эшенвальдс).
«О2» - совместное производство Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. В фильме снимались актеры четырех стран, и в этом его сила. Сценаристов тоже четверо (хотя и не из четырех стран): Тийт Алексеев, Том Абрамс, Эрикка Этхолен-Паю и Олле Мирме. Многовато. Не оттого ли некоторые сюжетные ходы повисают в воздухе, а общее ощущение от картины таково: сделано интересно, но очень заметно, какие возможности упущены. Правда, и актеры выручают, и зрителю предоставлена возможность самому додумать то, что могли сделать, но не доделали, «не докрутили» сценаристы. Я не о том, что развязка придумана с некоторым насилием над логикой сюжетного развития и с применением приема, известного, как «рояль в кустах».
А работать за сценаристов приходится вот в каком направлении. Драматизм ситуации – прежде всего в том, что герои картины, офицеры разведки, которые сначала ищут «крота» в своих рядах, а затем переключаются на иную, более важную, но и опасную, почти недостижимую задачу: добыть то, что они называют «Священным Граалем», книгу кодов Красной Армии, изначально обречены ходом Истории. 23 августа подписан Пакт Молотова – Риббентропа; секретный протокол о разделе сфер влияния известен эстонской разведке (в реальности латвийская разведка ознакомилась с ним уже 25 августа); 1 сентября Германия вторгается в Польшу, 17 сентября в восточные области Польши входит Красная Армия, 27 сентября министр иностранных дел Эстонии Карл Сельтер вынужден подписать в Кремле договор, предоставляющий Красной Армии базы.
Какие бы чудеса отваги и проницательности ни творили герои картины, какую бы победу местного значения они ни одержали, изменить реальность они не могут.
И тут возникает интереснейший вопрос: они продолжают работу потому, что еще не поняли своей обреченности, или всё прекрасно поняли, но их ведет стоический героизм, верность долгу – до конца? Делай, что должно – и будь, что будет! Если зритель чувствует это, если он ставит перед собой этот вопрос, то политическая составляющая отойдет на второй, третий, седьмой план – останется история о стойкости и верности себе и стране. Вполне экзистенциальная история. Так я ее и воспринимаю.