Литва отказалась от порога в 25 случаев: требования для самоизоляции изменились

Кабинет министров решил отказаться от действовавшего ранее предела заболеваемости 25 случаев на 100 тысяч жителей и утвердил новый порядок, при котором самоизоляция нужна только по приезде из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.

При оценке необходимости самоизоляции для приезжающих из третьих стран будут учитываться и дополнительные критерии: показатель объема тестирования, процент положительных результатов тестов, доступность информации, показатель госпитализации.

Правительство также постановило теперь регистрировать всех участников мероприятий, независимо от их числа. К категории мероприятий будут отнесены и городские праздники, ярмарки. Ранее регистрация была обязательной, если число участников мероприятия превышало 300 человек.